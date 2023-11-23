22 листопада у миколаївському Будинку офіцерів флоту відбулося відкриття виставки, присвяченої подіям 2013-2014 років.

Захід було приурочено до 10-річчя Революції гідності, повідомляє кореспондент «НикВести».

На фотовиставці було представлено понад 150 робіт як відомих миколаївських фотографів, так і невідомих людей, що були учасниками подій на київському та миколаївському Євромайданах.

— Задача — показати те, з чого усе почалося. По суті, те, що відбувається зараз в Україні, війна з Росією, розпочалося не два роки тому, не 24 лютого, і навіть не під час конфлікту на Донбасі. А сам конфлікт цей став результатом 21 листопада 2013 року, коли вийшли перші кілька десятків людей у Києві, на 22 листопада вийшли у Миколаєві та інших різних містах. На виставці показано київський Майдан, тому що там стояла окрема миколаївська палатка і було багато активних миколаївських людей. І окрема частина є миколаївського Євромайдану, аж до Ленінопаду. Тобто тут події від 21-22 листопада 2013 року по лютий 2014 року, — розповів один з організаторів виставки, координатор гуманітарного штабу ДОФ Володимир Алєксєєв.

Подібна виставка планувалася ще до початку повномасштабної війни, але вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року змінило плани. Авторка виставки, завідувачка відділу експозиційної роботи музею суднобудування і флоту Олена Пучинян розповіла, що не могла пройти повз цієї дати. А зібрати необхідний матеріал їй допомогла робота «НикВести» «Евромайдан. Николаев. Хроника».

— Ідею цю я виношувала вже декілька років. Настала повномасштабна війна і я не змогла повністю реалізувати свої плани, але просто пройти повз цієї дати я не могла. Я вирішила показати та нагадати нашому місту, що Миколаїв не був осторонь у ті роки, що Миколаїв підтримав київський Майдан. Мені потрібно було з чогось починати, тому я передивилась фільм-хроніку, який створили «НикВести» та виписала усіх учасників нашого миколаївського Євромайдану. Я почала їх шукати у соціальних мережах, — сказала вона.

Як розповів один з авторів фотографій, що були представлені на фотовиставці Олександр Сайковський, виставка попередньо була запланована саме на 24 лютого 2022 року.

— Фактично ця виставка мала відбутися 2 роки тому в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці саме 24 лютого. Але усі ми знаємо, що сталося 24 лютого, тому її відклали до кращих часів, — розповів він.

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