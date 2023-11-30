В укритті біля миколаївського Будинку офіцерів флоту (ДОФ) Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша представив моновиставу про життя біженки з Донбасу в 2014 році «Кицька на спогад про темінь».

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Вистава за п’єсою уродженки Краматорська Неди Нежданої «Кицька на спогад про темінь» — це розповідь жінки-переселенки, у якої своя драматична історія життя. Була родина, чоловік, донька, дім, але не залишилось нічого, окрім маленької кицьки.

Під час свого монологу головна героїня паралельно готувала борщ, яким вона потім пригощала всіх присутніх в залі.

До повномасштабної війни актори вже грали цю виставу з іншою акторкою у головній ролі. Проте жінка за час окупації грала на сцені під керівництвом росіян.

Нині головну роль грає акторка Ольга Бойцова, яка певний час прожила в окупації, але змогла виїхати до Хмельницька.

Оновили виставу у вересні 2022 року вже в Миколаєві. Сьогодні історію, яка трапилась на Донбасі майже 10 років тому, порівнюють з подіями на Херсонщині.

Вистава пройшла в оновленому сховищі біля ДОФу, який було вирішено організувати в якості артпростору кілька місяців тому за власні кошти, розповів організатор вистави Володимир Алексєєв.

Фоторепортаж

Фото: Сергій Овчаришин