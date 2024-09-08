Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

У неділю, 8 вересня, у центрі Миколаєва близько 150 небайдужих мешканців міста вийшли на мітинг на підтримку українських військовополонених і зниклих безвісти.



Як повідомляє кореспондент «МикВісті» така акція вже стала традиційною для міста, і її учасники знову закликали до повернення своїх рідних додому та просять надати родинам чіткі відповіді про долю їхніх близьких.

Мітингувальники, серед яких були родичі полонених, друзі та небайдужі мешканці міста, тримали плакати з написами «Поверніть наших рідних», прапори бригад, де служать їхні близькі, а також фотографії військових, що знаходяться в полоні.

Дружина миколаївського морпіха Світлана на мітингу в підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Фото: «МикВісті»

Однією з учасниць акції була Світлана, яка розповіла, що її чоловік перебуває в полоні вже чотири місяці. Він зник у травні 2024 року під час бойових дій у Донецькій області. Світлана зверталася до Міністерства оборони України, головного координаційного штабу в Києві та Міжнародного червоного хреста, але поки що не отримала конкретних відповідей.

— Я хочу дізнатися правду: чи мій чоловік ще живий, чи загинув. Мені нічого не кажуть, і буду продовжувати акції доти, поки не знайду правду, – зазначила Світлана.

На акції були присутні також матері, які чекають своїх синів із полону вже не один рік. Марина, мати військовополоненого, каже, що вже третій рік поспіль щонеділі виходить на мітинги:

— Мій син потрапив у полон під час боїв за Маріуполь у квітні 2022 року. Вже третій рік він у полоні, і ми знаємо, що там відбувається – тортури, нелюдські умови. За цей час кілька тіл наших військових повернули із закатованими слідами. Ми будемо виходити на ці акції, поки всіх не повернуть додому. Ми хочемо, щоб влада прискорила обміни і сподіваємося, що ці акції допоможуть повернути наших рідних, – каже вона.

Марина — мати військовополненного морпіха 36-ї бригади. Фото: «МикВісті»

Серед мітингувальників також були небайдужі містяни, які не мають родичів у полоні, але приходять підтримати родини військових. Вона стверджує, що навіть якщо акції не дають безпосередніх результатів, вони важливі для підняття уваги до проблеми.

— Я долучилася лише два місяці тому, але розумію, наскільки важливо не мовчати. У мене немає рідних у полоні, але я приходжу сюди, бо не можу залишитися байдужою. Це наші люди, наші військові. Якщо ми не будемо про них говорити, влада може забути. Я вірю, що такі акції привертають увагу і не дають питанням зниклих та полонених відійти на задній план. Чим більше людей приходить на такі мітинги, тим більше нас чутно, – каже вона.

Олександра бере участь у мітингах в підтримку військових, бо вважає це своїм обов’язком. Фото: «МикВісті»

Мітинги у Миколаєві проходять щонеділі на перехресті проспекту Центрального та вулиці Малої Морської, і родичі полонених не планують припиняти акції, поки їхні рідні не повернуться додому. Учасники акції також сподіваються, що з початком осені більше людей долучиться до акцій в підтримкиу військових.

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті» Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»