«Ми – їхній голос»: У Миколаєві відбувся мітинг на підтримку військовополонених і зниклих безвісти

У неділю, 29 вересня, в центрі Миколаєва зібралися близько 150 небайдужих мешканців на мітинг, аби висловити свою підтримку українським військовополоненим та зниклим безвісти.

Як повідомляє кореспондент «МикВісті», подібні акції стали регулярними для міста, оскільки вони привертають увагу до проблеми, яка торкається сотень сімей по всій країні.