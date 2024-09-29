«Ми – їхній голос»: У Миколаєві відбувся мітинг на підтримку військовополонених і зниклих безвісти
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- Анна Гакман
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14:02, 29 вересня, 2024
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У неділю, 29 вересня, в центрі Миколаєва зібралися близько 150 небайдужих мешканців на мітинг, аби висловити свою підтримку українським військовополоненим та зниклим безвісти.
Як повідомляє кореспондент «МикВісті», подібні акції стали регулярними для міста, оскільки вони привертають увагу до проблеми, яка торкається сотень сімей по всій країні.
Учасники закликали до активних дій щодо повернення своїх рідних, які знаходяться в російському полоні чи вважаються зниклими.
Анна, одна з учасниць акції, поділилася нам своєю історією. Вона вже майже два роки чекає на повернення свого чоловіка, який утримується в колонії, місцезнаходження якої невідоме.
«Я чекаю свого чоловіка, який вже майже два роки перебуває в колонії, невідомо де. Спочатку мені повідомили, що він загинув, але я не повірила і почала шукати. Тепер знаю, що він у колонії, але де саме — невідомо. Я б хотіла, щоб більше людей підтримували ці акції, тому що про це важливо говорити і нагадувати суспільству. Чим більше людей виходитиме на мітинги, тим більше шансів, що наші рідні повернуться», — розповіла Анна, дружина одного з військовополонених.
Своєю історією поділилась й Наталія, чий чоловік зник під час виконання бойового завдання:
«Мій чоловік проходив службу в 95-й ДШВ, і вже 10 місяців ми надіємось і чекаємо його повернення. Ми віримо, що він живий, і виходимо на акції, бо ми — їхній голос. Тільки завдяки громадській підтримці та нашій згуртованості ми можемо допомогти їм повернутися додому. Ми хочемо, щоб наші рідні всі повернулись».