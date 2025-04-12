«Ти — їхній голос на волі»: у Миколаєві відбулась хода по Соборній на підтримку військовополонених

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У суботу, 12 квітня, в Миколаєві по центральній вулиці Соборній відбулась хода в підтримку військовополонених та зниклих безвісти.

Мирну акцію організували до третьої річниці полону захисників та захисниць Маріуполя, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

За словами керівниці Всеукраїнської громадської організації «Обʼєднання матерів і дружин Захисників України» в Миколаївській області Лілії Першиної до мирної акції долучилось близько 200 людей.

«Сьогодні — третя річниця почесного полону, коли захисники Маріуполя — а саме «Азовсталі» та Металургійного заводу імені Ілліча — потрапили в полон. Ця тиха акція символізує те, що хлопці не мають голосу, однак тиша теж може бути кричущою. Саме такий формат ми обрали, пройшовши ходою центральною вулицею міста. Ті дзеркала, які ми використали під час перформансу, були маяками — світло яких ми намагаємося передати хлопцям, аби вони трималися», — розповіла Лілія Першина.

Керівниця Всеукраїнської громадської організації «Обʼєднання матерів і дружин Захисників України» в Миколаївській області Лілія Першина. Фото: «МикВісті»

Учасниця Анна розповіла, що наречений її сестри вже третій рік у полоні. Вони не мають з ним зв'язку, тому беруть участь в акціях, щоб нагадати про полонених, які досі страждають і потребують підтримки.

«Ми відвідуємо ці заходи, тому що наш найкращий друг і майбутній чоловік моєї сестри вже третій рік перебуває в полоні. Це морський піхотинець, який обороняв Маріуполь. На жаль, ми не маємо з ним жодного зв’язку — листи не доходять до колонії, де він утримується. Тому ми повинні через такі акції доносити, що полонені й досі перебувають там, під страшними тортурами й муками», — каже жінка.

Учасниця мирної акції Анна. Фото: «МикВісті»

Жінка Галина розповіла, що її син — морський піхотинець із Маріуполя, який перебуває у полоні. Від нього був лише один короткий лист у 2022 році, і більше жодного зв’язку.

«У мене син у полоні, з Маріуполя. Він — морпіх 36-ї бригади. У 2022 році був лише один лист від нього — всього сім рядків. І це був лист під диктовку, бо ми звіряли всі листи. Більше жодної звістки не було. Про стан його здоров’я ми абсолютно нічого не знаємо. Цими заходами ми привертаємо увагу суспільства до того, що війна триває, наші люди перебувають у полоні, їх катують, знущаються з них і принижують гідність — тільки через те, що вони українці», — поділилася Галина.

Жінка Галина, яка чекає свого сина з полону. Фото: «МикВісті»

Фоторепортаж

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, 8 березня, у Миколаєві пройшов автопробіг-нагадування про українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти.