Действующий президент США Дональд Трамп победил на первичных выборах Республиканской партии в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Колорадо, Массачусетс, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси и Техас.

Об этом сообщает Depo.ua.

После этого Трамп написал в своем Twitter слова благодарности. Также он посвятил пост своему оппоненту Майклу Блумбергу, которого назвал «самым большим неудачником этого вторника».

«Его» политические консультанты его прокатили. Около $700 миллионов смыло с лица земли, именно поэтому он получил псевдоним Мини-Майк и полное разрушение своей репутации», — написал Трамп.

Он не обошел вниманием и другого кандидата на пост президента Элизабет Уоррен. Он назвал ее второй после Блумберга неудачницей дня и посоветовал «сесть и выпить холодного пива с мужем».

Ранее сообщалось, что мэр города Сауз-Бенд штата Индиана Пит Буттиджич прекратил участие в выборах номинанта от Демократической партии для участия в президентских выборах в США.