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Боевики радикальной группировки Талибан атаковали правительственные силы Афганистана через час после разговора американского президента Дональда Трампа с лидером талибов.
Об этом сообщает AFP.
Сообщается, что в результате атаки погибло по меньшей мере 20 военных и полицейских.
Вчера вечером американский президент провел 35-минутный телефонный разговор с лидером радикального движения Талибан Абдул Гани Барадаром. Это их первый контакт после подписанного между США и талибами соглашения о выводе американских войск из Афганистана спустя почти 19 лет.
Напомним, 29 февраля в Дохе США, власти Афганистана и радикальное движение Талибан"подписали соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса.
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Боевики радикальной группировки Талибан атаковали правительственные силы Афганистана через час после разговора американского президента Дональда Трампа с лидером талибов.
Об этом сообщает AFP.
Сообщается, что в результате атаки погибло по меньшей мере 20 военных и полицейских.
Вчера вечером американский президент провел 35-минутный телефонный разговор с лидером радикального движения Талибан Абдул Гани Барадаром. Это их первый контакт после подписанного между США и талибами соглашения о выводе американских войск из Афганистана спустя почти 19 лет.
Напомним, 29 февраля в Дохе США, власти Афганистана и радикальное движение Талибан"подписали соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса.