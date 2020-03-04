Боевики радикальной группировки Талибан атаковали правительственные силы Афганистана через час после разговора американского президента Дональда Трампа с лидером талибов.

Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что в результате атаки погибло по меньшей мере 20 военных и полицейских.

Вчера вечером американский президент провел 35-минутный телефонный разговор с лидером радикального движения Талибан Абдул Гани Барадаром. Это их первый контакт после подписанного между США и талибами соглашения о выводе американских войск из Афганистана спустя почти 19 лет.

Напомним, 29 февраля в Дохе США, власти Афганистана и радикальное движение Талибан"подписали соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса.