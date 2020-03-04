Парламентский комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять отставку главы правительства Алексея Гончарука.

Такое решение принято сегодня, 4 марта, на заседании комитета, передает LIGA.net.

Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. Премьер-министра на заседании не было.

Вопрос назначения нового главы правительства и министров комитет рассмотрит в перерыве сегодняшнего внеочередного заседания Рады. Сначала по процедуре парламент получит представления на их назначение.

Если отставку Гончарука примут, вместо него, вероятно, назначат Дениса Шмыгаля - его зама и министра развития громад, который ранее работал в холдинге ДТЭК Ахметова, а после победы Зеленского на выборах побывал губернатором Ивано-Франковской области.