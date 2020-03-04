Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировали неподалеку от населенных пунктов Широкино, Зайцево, Луганское и рядом с Лебединским.

С началом суток 4 марта боевики огневой активности не проявляли, сообщают в штабе.

Напомним, 3 марта вследствие обстрелов боевиков на Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.