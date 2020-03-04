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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировали неподалеку от населенных пунктов Широкино, Зайцево, Луганское и рядом с Лебединским.
С началом суток 4 марта боевики огневой активности не проявляли, сообщают в штабе.
Напомним, 3 марта вследствие обстрелов боевиков на Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.
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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировали неподалеку от населенных пунктов Широкино, Зайцево, Луганское и рядом с Лебединским.
С началом суток 4 марта боевики огневой активности не проявляли, сообщают в штабе.
Напомним, 3 марта вследствие обстрелов боевиков на Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.