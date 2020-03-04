Депутат Николаевского городского совета Федор Панченко заявил, что сессия городского совета не смогла рассмотреть более 750 земельных вопросов потому что фракция «Оппозиционный блок» занималась «молчаливым саботажем».

Об этом он сказал в эфире программы «Диалог» на ТРК МАРТ.

— В преддверие сессии мы наблюдали заявление одной из политических сил о том, что это неправильно и негативно сказывается на городе, что такое огромное количество земельных вопросов застряло и не рассматривается на сессии. Действительно, с этим тяжело не согласиться, не должны страдать ни граждане, ни юрлица, ни бизнес из-за того, что долгое время «зависают» их документы в этих бюрократических проблемах и проволочках. Заявлялось много красивых слов о том, что нужно позаботиться о бизнесе, нужно его защитить и так далее, - сказал Федор Панченко.

По словам Федора Панченко, депутаты фракции «Оппозиционный блок», вместо того, чтобы голосовать за принятие земельных вопросов, о чем они заявляли раньше, намеренно провалили голосвание.

— Что же мы увидели, когда от слов нужно было перейти к делу? Во-первых, половина фракции этой политической силы просто не явилась на сессию городского совета, а та половина, которая пришла… Было выставлено на голосование порядка 150 земельных вопросов. Депутатами от «Оппозиционного блок» в среднем было поддержано 7 - 8 вопросов. Из 150. И мы же не слышали по каждому вопросу какие-то выступления, предложения их «снять» по тем или иным причинам, замечания может какие-то. Когда действительно есть претензии по тем или иным проектам - нет. Это просто был молчаливый саботаж, когда не голосовались практически никакие вопросы. Это лучший показатель того, как заботятся о наших жителях, о нашем бизнесе, - сказал депутат.

При этом он добавил, что из-за такой позиции «Оппоблока» при голосовании земельных вопросов Николаев недополучает в городской бюджет средства, которые могли бы идти на развитие города.

— Проваливались даже те вопросы, где у людей стоит недвижимое имущество. В принципе, вообще причин для того, чтобы им отказывать, люди хотят платить аренду городу, причин не было никаких. Но тем не менее, из-за этого саботажа, из-за этого вредительства, город несет сейчас бюджетные потери, мы теряем деньги для общины, которые нам ой как нужны. Мы постоянно говорим о том, что не хватает средств на решение тех или иных проблем, - сказал Федор Панченко.

Стоит отметить, что в четверг, 27 февраля прошла сессия Николаевского горсовета, на которой депутаты должны были рассмотреть земельные вопросы, однако после нескольких неудачных попыток проголосовать вопросы из повестки дня мэр Александр Сенкевич объявил перерыв в заседании до 12 марта.

Напомним, что глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева предложила депутатам на сессии в первую очередь рассмотреть земельные вопросы николаевцев и не ограничивать их права.