Представители Николаевского областного совета отсутствовали на подготовительном заседании Николаевского окружного административного суда, которое проходит сегодня, 4 марта, в деле по иску облгосадминистрации об отмене отдельных пунктов решения о бюджете области на 2020 год.

Об этом сообщает корреспондент НикВести из зала суда.

Дело рассматривает судья Наталья Лисовская. Николаевскую ОГА на заседании представляла начальник юридического отдела аппарата облгосадминистрации Светлана Русс. Также на заседании в качестве третьей стороны присутствовала заместитель директора департамента финансов ОГА Ольга Ротарь.

Судья Наталья Лисовская отметила, что ответчик - Николаевский областной совет - был своевременно предупрежден о времени и месте рассмотрения административного дела. В суд не поступило никакого сообщения о причинах неявки представителя облсовета на заседание.

— Представителя нет, никаким образом не написано, почему нет представителя. А поэтому, суд считает возможным проводить подготовительное заседание в отсутствие ответчика. Слушаем мнение истца и третьего лица, - сказала судья Наталья Лисовская.

При этом, судья сообщила, что вчера, 3 марта, Николаевский облсовет направил в суд отзыв на иск. Представители ОГА ознакомились с документом только перед началом заседания и отметили, что будут его оспаривать.

Как известно, Николаевская областная государственная администрация, главой которой является Александр Стадник, обратилась в суд с иском против областного совета, требуя отмены отдельных пунктов в решении о бюджете Николаевской области на 2020 год, согласно которым чиновники обязаны согласовывать с депутатами все расходы.

В иске Николаевской ОГА говорится о необходимости отменить пункты №3,4,13,14,15 решения о бюджете области, в которых идет речь о том, что изменения в пообъектную роспись, а также перераспределение бюджета чиновниками ОГА должно осуществляться только с условием рассмотрения на всех постоянных комиссиях облсовета и согласования большинством из них. Как известно, эту правку в бюджет на сессии облсовета 26 декабря с голоса внес депутат Юрий Кормышкин.