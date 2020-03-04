Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что генерального прокурора Руслана Рябошапку могут уволить 5 марта.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает LB.ua.

«Последней каплей, наверное, стало неподписание (подозрения — прим.) по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает», — сказал Давид Арахамия.

Он добавил, что планы уволить Руслана Рябошапку «не связаны никоим образом» с тем, что генеральным прокурором недоволен Игорь Коломойский. Он считает, что Игорь Коломойский настолько влиятелен, чтобы «заставить парламент единогласно голосовать» за увольнение Руслана Рябошапки.

По его словам, голосов за его отставку более чем достаточно.

«Просто реально — недоработка Офиса генерального прокурора. Там и заместители генерального прокурора», — сказал Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что депутаты собрали достаточно голосов для созыва внеочередного заседания Рады 5 марта по рассмотрению выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.