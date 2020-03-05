Депутат Николаевского областного совета Николай Подгородинский заявил, что предприятие «Виноградная долина» за два года фактически уничтожили с тем, чтобы забрать землю, а имущество продать.

Об этом депутат заявил сегодня, 5 марта, во время сессии Николаевского областного совета, - передает корреспондент НикВести.

— Сегодня ситуация в «Виноградной долине» чрезвычайно сложная. люди уже около 2 лет без работы. Село, вы знаете, находится далеко от районного центра, от областного центра. и куда бы не обращались - ситуация стоит на месте. Направляют руководителями хозяйств, только вдумайтесь, за 500 километров, из Киева, прислали троих человек, которых надо в дурдом, а их направили руководить хозяйством. Областной совет уже направлял везде письма. Но ситуация на месте. А людям не за что жить. Сегодня направили из Херсона какого-то парня, - рассказал Николай Подгородинский, который, как известно, ранее много лет руководил государственным предприятием «Виноградная долина».

По его мнению, предприятие собираются продать, но никто не подумал о 1000 жителях села Варюшино Веселиновского района, которые остались без работы.

— И все понимают, что ситуация идет к тому, что тянут время, чтобы забрать землю. И людей оставить без ничего. Никто не подумал, что там живет около 1000 человек. Им же надо как-то жить, - сказал Николай Подгородинский.

По его словам, уже сейчас на предприятие приезжают люди, чтобы посмотреть на винзавод.

— Сегодня уже есть информация о том, что из Киева приезжают какие-то люди посмотреть на винзавод. Как вы думаете, они приезжают просто так посмотреть? Нет, это вырезать надо. Потому что виноград уже два года не обрезается. Можно сказать, что виноград уничтожен. Уничтожили виноград, переходим к винзаводу. Дальше, на сегодняшний день, чтобы вы знали, ни одного гектара озимых не посеяно. У людей же есть кури, утки, поросята… Как людям жить?, - сказал Николай Подгородинский.

Депутат предложил обратиться в Госгеокадастр и Фонд государственного имущества по данному вопросу.

— Люди ездили в Киев, Виктория Викторовна тоже плечо подставляла, обращалась от имени областного совета, и облсовет обращался. Ситуация на месте. Я бы просил, чтобы сегодня областной совет обратился в Госгеокадастр, чтобы ускорить вопрос о распаевке земли, обратиться в Фонд государственного имущества, чтобы то имущество, которое есть сегодня, когда они выставят его на продажу, жители не смогут его выкупить. Хозяйству больше 20 лет, оно никогда ни одной гривны не брало от государства. Оно полностью на хозрасчете. Оно было одним из лучших в области! Сегодня там ничего нет. Особенно те, что приехали из Киева, они друг друга меняли. Один исполняющий обязанности, пройдет время - другой… Повыводили все, нет ничего. Сегодня числится директор из Херсона какой-то, ну он приедет на час раз в две недели, и все. Хозяйство фактически стоит. В том году ничего не получили, и в этом году вообще не будет откуда получать. Ни одного гектара не засеяно!, - сказал Николай Подгородинский.

Ранее сообщалось, что сотрудница государственного предприятия «Виноградная долина» Майя Часовских рассказала, что в течение последних трех лет новоназначенные директора предприятия доводили его до уничтожения.