Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не показал результат работы на своем посту.

Об этом он заявил во время встречи с с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области, передает УНН.

— Я уверен, мне будут говорить: «ая-яй, нельзя трогать генпрокурора», хотя вы знаете, мы с ним прошли долгий путь и на предвыборной кампании. Но мое мнение личное - пусть там голосуют депутаты, как они хотят. Мое личное мнение очень простое - нет результата - не должен занимать место. Я - Президент, ставлю себе то же самое: какие мы бы не были хорошими, с хорошими пожеланиями и глазами, и шагами, и открытым сердцем, если нет у тебя результата - до свидания. Мало того, мне кажется, что справедливо, когда ты сам об этом говоришь, - отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что НАБУ, Генпрокуратура и СБУ не работают на 100%.

— Я действительно считаю, что в ГБР Венедиктова только пришла. Я действительно считаю, что нет вопросов к ней... пока. Потому что человек только пришел. Надо время. Я действительно считаю, что СБУ, Генпрокуратура и НАБУ не работают на 100%. Я действительно считаю, что больше времени было в НАБУ, чем во всех этих органов. Я имею в виду, эти органы хотя бы изменились, НАБУ больше всех проделали там 6 лет или 5 лет. Я считаю, что это не результат для такого органа, так как именно они занимаются чиновниками, - добавил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Рябошапка хороший специалист, но не показал хорошего результата на своем посту.

— Я действительно считаю, что Руслан (Руслан Рябошапка - Генеральный прокурор Украины, - прим.) хороший специалист и что касается Генпрокуратуры. Но, я считаю, что он не показал результат, я действительно так считаю. И здесь нет никаких приоритетов: кто товарищ, кто не товарищ. Я действительно считаю, что в СБУ лучше ситуация, чем в Генпрокуратуре - это мое впечатление, - подытожил Владимир Зеленский.