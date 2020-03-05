В новостях онлайн-СМИ Николаева женщины упоминаются в четыре раза реже, чем мужчины.

Такие результаты гендерного мониторинга общественной организации «Институт массовой информации», проведенного в феврале 2020 года, сообщили в организации.

Мониторинг, в частности, проводился в 5 онлайн-СМИ Николаева: Преступности.НЕТ, Мой город, Новости-N, Інше.TV, 0512. Подробнее о гендерном мониторинге николаевских СМИ можно прочитать в блоге представительницы ИМИ в Николаевской области Катерины Середы.

Исследование проводилось в 10 регионах Украины. На женщин-эксперток приходится не более 28% от общего количества экспертов, количество героинь в новостях не превышает 29% от общего количества героев в лентах региональных онлайн-медиа.

По результатам исследования, чаще всего упоминания о женщинах случались в материалах на социальную тематику, о криминале и культуре.

Так, чаще всего женщины как экспертки привлекались в социальной тематике (42% от общего количества эксперток в новостях), уголовной теме, новостях о ДТП и чрезвычайных происшествиях (19,6%) и культуре (11,6%). Меньше женщин в качестве эксперток было зафиксировано в экологической, спортивной тематике, теме прав человека (по 1,8% соответственно), а также в теме коррупции / антикоррупции (0,9% от общего количества эксперток в новостях).

По результатам мониторинга, чаще всего привлекали женщин как эксперток в новостях онлайн-медиа Полтавы (40% от общего количества экспертов в новостях региона), Харькова (35%) и Одессы (33%). При этом, меньше всего женщин в качестве эксперток было зафиксировано в новостях онлайн-медиа Волыни (23%), Львова (22%) и Черкасс (17% от общего количества экспертов и эксперток в новостях региона).

Женщины в качестве героинь материалов чаще всего фигурировали в новостях на те же три темы: криминал, ДТП и чрезвычайные происшествия (38,2%), социалка (27,6%) и культура (9,2% от общего количества героинь в новостях). Реже героини привлекались к таким темам, как права человека (1,3%), ООС (1%), экология (0,4% от общего количества героинь в новостях).

Больше всего женщин в качестве героинь материалов зафиксировано в онлайн-медиа Днепра (36%), Донецка (34%) и Черкасс (33%), в то время, как меньше всего женщин-героинь было в онлайн-медиа Николаева (25%) и Одессы (21% от общего количества героев и героинь в новостях региона).

В рамках исследования было обработано 2500 новостей из 50 региональных онлайн-медиа в 10 регионах Украины (Волынь, Днепр, Донецк (Мариуполь), Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Харьков, Херсон, Черкассы) Анализировались первые 50 новостей ленты каждого онлайн- СМИ. В мониторинг попали исключительно новости новостной ленты онлайн-СМИ: статьи, журналистские расследования, аналитика, блоги, авторские колонки, анонсы и т.п. не анализировались.

Методология мониторинга включала в себя анализ количества героев / героинь, эксперток / экспертов в новостях, которые были опубликованы в лентах избранных онлайн-СМИ с 10 февраля 2020 года. Также определялся процент эксперток и героинь в различных темах, в частности, социальной теме, криминале / ДТП / ЧП, культуре, политике, экономике / бизнесе, ООС, экологии, спорте, прав человека, коррупции / антикоррупции, прочее.