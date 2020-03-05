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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) будет ликвидирована в ближайшие две недели.
Об этом он сказал во время встречи с предпринимателями в Полтаве, сообщает РБК-Украина.
По словам президента, ГАСИ является одной из наиболее коррумпированных организаций в стране.
— Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидирована (ГАСИ - прим.), - заявил Владимир Зеленский.
Вместо существующей инспекции будет создан новый орган, концепцию которого представит новый глава правительства Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что в отношении недавно назначенного начальника Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области Евгения Полякова открыли уголовное дело.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) будет ликвидирована в ближайшие две недели.
Об этом он сказал во время встречи с предпринимателями в Полтаве, сообщает РБК-Украина.
По словам президента, ГАСИ является одной из наиболее коррумпированных организаций в стране.
— Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидирована (ГАСИ - прим.), - заявил Владимир Зеленский.
Вместо существующей инспекции будет создан новый орган, концепцию которого представит новый глава правительства Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что в отношении недавно назначенного начальника Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области Евгения Полякова открыли уголовное дело.