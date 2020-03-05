Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) будет ликвидирована в ближайшие две недели.

Об этом он сказал во время встречи с предпринимателями в Полтаве, сообщает РБК-Украина.

По словам президента, ГАСИ является одной из наиболее коррумпированных организаций в стране.

— Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидирована (ГАСИ - прим.), - заявил Владимир Зеленский.

Вместо существующей инспекции будет создан новый орган, концепцию которого представит новый глава правительства Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в отношении недавно назначенного начальника Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области Евгения Полякова открыли уголовное дело.