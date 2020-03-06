Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что земли государственных сельскохозяйственных предприятий не будут распаевываться до принятия и введения в действие закона о рынке земли.

Об этом Александр Стадник сказал вчера, 5 марта, во время сессии Николаевского областного совета, сообщают НикВести.

С вопросом о ситуации с распаевкой земель к губернатору обратился депутат областного совета Михаил Талпа.

— Почему сейчас эти вопросы такие острые? Потому что сейчас принимается рынок земли, и люди не имеют гарантии, что они получат сначала распаевки свой пай, а потом смогут воспользоваться законом о рынке земли. Все идет к тому, что я услышал, что во-первых, туда заводят мертвые души, туда заводят людей не понятно каких, для того, что если и будет распаевка, распаевать для своих и потом торговать этой землей. Нужно говорить правду, что сегодня происходит. Сегодня распаевка этих предприятий в 2020 году планируется или нет? Или сначала закон, а потом будет распаевка, или сначала распаевка, а потом закон?, - спросил Михаил Талпа.

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник, в свою очередь, сказал, что никто не будет распаевывать земли сельскохозяйственных государственных предприятий «Реконструкция», «Виноградная долина» и «Степовое» по принятия и начала действия закона о рынке земли.

— Никто не будет распаевывать земли до закона о рынке земли, - сказал Александр Стадник.

Он добавил, что свои паи должны получить те люди, которые много лет проработали на этих предприятиях.

— Все жители, которые работали по 40 лет на таких предприятиях, которые ушли сейчас на пенсию… Есть инициативные группы, в том числе и у вас на «Степовом». Во избежание того, что сказал Талпа, он правильно сказал, чтобы избежать включения в такие списки на распаевку на свои законные паи, которые вы должны по закону получить, избежать включения «мертвых душ», мы над этим работаем. Мы даже знаем парадоксальный пример по «Степовому», где батюшка, господи прости меня, пожалуйста, работал экспедитором и который вообще не понимает, что происходит. Мы знаем, где он участник, мы знаем. Но вопрос времени, чтобы не было громких заявлений и незаконных обвинений, я вам даю слово, что в ближайшее время никто вашу землю не заберет. Все люди, которые сейчас есть в списках, например, по «Степовому», и вы, как никто знаете друг друга, кто работал, кто на пенсии, кто сейчас работает. И мы с вами обсуждали это. И мы разговаривали с министром Малюськой о том, что такая ситуация по всей Украине. И сейчас вопрос стоит в процентовке. Есть два варианта: или когда будет принят закон о рынке земли, когда будет уже окончательно закончен этап децентрализации, земля передастся громадам, только громады, подчеркую, только громады будут определять, кому сколько на законных основаниях - по стажу, по пенсии… Потому что есть люди, которые уже старенькие, которые уже не работают… Мы предупредили всех, что, например, директор «Степового», он должен был всем, кто уходит с работы, выдать гарантийные письма о том, что они получат свою землю…, - сказал Александр Стадник.

На это представительница села Степовое заявила, что гарантийные письме не имеют никакой юридической силы.

— А какую гарантийное письмо имеет юридическую силу для нас лично? Нас даже на биржу не берут, потому что наш директор не платит единый социальный налог. Во-вторых, есть один закон, по которому происходит распаевка земли, и он должен быть одним для всех. И мы начали распаевку свою по закону. Просто когда нам сменили директора, привезли нам Теника (Владимир Теник, назначен директором ГП в ноябре 2019), порядочного человека… гарантийное письмо не является основанием, гарантией, что мы будем возвращены на свои рабочие места. На наши рабочие места заводятся его люди, Теника, - сказала жительница Степового, однако на это глава Николаевской ОГА не ответил ничего.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Николай Подгородинский заявил, что предприятие «Виноградная долина» за два года фактически уничтожили для того, чтобы забрать землю, а имущество продать.