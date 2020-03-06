В НАБУ сообщили, что речь идет о доверенном лице народного депутата Украины 8 созыва, который был организатором схемы, заместителе директора и начальнике одного из отделов Одесского припортового завода, а также владельце компании-нерезидента, которая принимала участие в коррупционной схеме.

Их действия квалифицировали по части 2 статье 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и части 2 статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Должностных лиц ОПЗ задержали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Других двух подозреваемых сейчас разыскивают. Также правоохранители устанавливают других участников коррупционной схемы.

— Следствие установило, что доверенное лицо народного депутата Украины VIII созыва организовало схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных, — говорится в сообщении НАБУ.

В дальнейшем, по версии следствия, эта компания перепродавала товар иностранным компаниям из реального сектора экономики по конкурентоспособным ценам. Схема действовала на протяжении марта-декабря 2015 года.

Напомним, ОПЗ не работал более года: с апреля 2018 года из-за нарушения договора переработки давальческого сырья компанией «Всеукраинская энергокомпания». На других условиях ОПЗ запустить не могут из-за накопившейся миллиардной задолженности за газ перед Нафтогазом и компанией олигарха Дмитрия Фирташа. Частично завод возобновил свою работу в начале августа 2019 года.

В июле 2018 года Верховный суд постановил взыскать с ОПЗ 6,7 млрд грн ($230 млн) долга в пользу компании Фирташа и отправил это дело на повторное слушание.

Долги Одесского припортового завода перед компанией украинского олигарха Дмитрия Фирташа составляют около $250 млн. Именно они стали причиной неудачных попыток приватизации ОПЗ в прошлом.