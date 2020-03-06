Глава Николаевской облгосадминистрации знает кто причастен к схемам с ремонтом дорог в Службе автодорог области и заявил, что контролирует ход расследования.

Об этом он сказал вчера, 5 марта, во время сессии Николаевского областного совета, сообщают НикВести.

— На всех трех предприятиях (государственные предприятия «Реконструкция», «Виноградная долина» и «Степовое») есть уголовные дела. И мы эти вопросы очень сильно сейчас контролируем. У нас уже есть имена, кто, каким способом в течение 4 лет специально банкротил предприятия в своих личных корыстных интересах. Я всех предупреждал 19 сентября, что вопрос законного характера будет приоритетным, для всех вас. Поэтому, на сегодняшний день по САДу, облавтодору, в том числе и у бывшего руководителя Службы на съемной квартире, которую он снял, прячась, проводим обыски. Это то, что касается воровства денег по дорогам. Такого же характера по схемам были и банкротились эти три предприятия. Поэтому, я вам даю слово, что мы дойдем до правды, и следствие поставит в судебном порядке точку в этом вопросе, - сказал Александр Стадник.

Напомним, что 5 марта, сотрудники Управления стратегических расследований в Николаевской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции проводили обыски в Службе автодорог Николаевской области. Полиция подозревает руководство «Николаевского облавтодора» и Службы автомобильных дорог области в схемах с подрядами на ремонт дорог.