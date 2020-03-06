Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что коммунальное учреждение «Агентство развития Николаева» не может полноценно работать из-за отсутствия финансирования.

Об этом пишет «Шиповник».

По словам Александра Сенкевича, после согласования финансирования учреждения в Антимонопольном комитете в мэрии объявят конкурс на должность директора «Агентства развития Николаева».

— Сейчас посланы документы в Антимонопольный комитет в связи с изменением антимонопольного законодательства для того, чтобы мы могли их финансировать. У них есть ряд проектов, которые они хотят запустить. Я думаю, что после согласования, может, мы объявим конкурс на должность директора Агентства. Они сегодня фактически не работают, потому что у них нет финансирования. То есть сегодня они не работают, они больше как волонтеры тянут проекты. До этого они работали по договору найма. Я думаю, что с учетом того, что они там делают, скажем, это, наверное, волонтерская работа, чем какой-то заработок денег и так далее, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр также отметил, что «Агентство развития Николаева» из-за низкой заработной платы в учреждении не может найти специалистов.

— К сожалению, нет людей, которые были бы готовы работать за этот размер денег и выполнять объем работы. Будет объявлен конкурс и после того, как мы получим разрешение Антимонопольного комитета, исходя из этого, будем объявлять конкурс и ставить задачи, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что Виталий Воронов уволился с должности директора коммунального учреждения «Агентство развития Николаева». Об этом свидетельствует его декларация о доходах, подданная в НАЗК по факту увольнения.