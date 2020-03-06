Накануне суда по делу о катастрофе MH17 на Донбассе сменят состав Совместной следственной группы (JIT).

Об этом сказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, пишет РБК-Украина.

По его словам, 8 марта пройдет встреча Совместной следственной группы, на которой стороны подпишут соглашение о продлении ее работы. В нее также будет входить прокурор от Офиса генпрокурора Украины.

— Официальное обновление перечня членов международной Совместной следственной группы, причем всех государств, а не только Украины, будет 8 марта, за день до старта судебного процесса. Нашей целью является как сохранение институциональной памяти в этом расследовании, так и усиление команды профессиональными прокурорами с украинской стороны. И это будет выполнено, - отметил Гюндуз Мамедов.

Он также добавил, что в состав группы прокуроров в национальном производстве по делу MH17 входят 9 прокуроров Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Отмечается, что в состав JIT входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Напомним, что в Нидерландах переквалифицировали статус фигуранта дела о крушении малайзийского самолета Boeing рейса MH17 над Донбассом Владимира Цемаха со свидетеля в подозреваемые.

7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Украина передала российской стороне лиц, обвиненных в сотрудничестве с боевиками на Донбассе или с российскими спецслужбами. Среди них был и Владимир Цемах, бывший командир ПВО боевиков.

После обмена президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимира Цемах перед отправкой в Россию допросили голландские следователи.

Голландская газета De Volkskrant сообщила, что прокуратура Нидерландов обратилась к Российской Федерации с просьбой об экстрадиции Владимира Цемаха.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Официальное следствие подтвердило, что ракета «Бук», которая сбила самолет MH17 неподалеку Снежного Донецкой области, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Власти РФ отрицают причастность своих структур к трагедии, заявляя, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.