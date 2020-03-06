Депутат Николаевского областного совета Владимир Фроленко заявил, что директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна «чуть-чуть слабый менеджер» и считает, что само содержание предприятия «бесполезная трата денег».

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Депутат отметил, что считает бесполезным содержать николаевский аэропорт, так как он не приносит и не будет приносить прибыли.

— Аэропорт он сегодня не приносит практически никакой прибыли и в будущем но так же не будет приносить прибыли. Это даже взять по практике. Сегодня в среднем один рейс в месяц. Зачем содержать и вкладывать деньги в такую машину, это бесполезная трата денег, - рассказал Владимир Фроленко.

Также он добавил, что директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна «чуть-чуть слабый менеджер», а пока в области валятся садики и школы, деньги нужно выделять на эти проблемы.

— Если эти деньги будут выделены из государственного бюджета, а не с областного, то пожалуйста, пусть они финансируют. Или пусть какие-то инвесторы придут и вкладывают в аэропорт, но наши областные сегодня тратить на аэропорт, я считаю, бессмысленно. Сегодня школы валятся, садики валятся, посмотрите сколь обращений громад, которые просят денег. Сегодня туда нужно направлять деньги, а мы будем тратить на аэропорт. Я не понимаю. Как менеджер Фёдор Петрович чуть-чуть слабый в этом, - подытожил Владимир Фроленко.

Ранее сообщалось, что директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что уже в четверг, 13 февраля начнется продажа билетов по новому направлению из Николаевского аэропорта.

Управление инфраструктуры Николаевской ОГА перечислило на счет коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» 25 миллионов гривен.

Ранее Одесский апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда Николаевской области о взыскании с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.