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Полиция проводит проверку по факту отравления учеников Николаевского муниципального коллегиума.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области
Как известно, вечером 4 марта у нескольких учеников коллегиума появились признаки пищевого отравления из-за чего детей доставили в детскую областную инфекционную больницу.
Полицейские выяснили, что среди госпитализированных четыре ученика пятого и седьмых классов, еще шестеро детей жаловались на плохое самочувствие, но сейчас с ними все в порядке, и они находятся дома.
Отмечается, что полицейские устанавливают обстоятельства и причины отравления учеников. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные исследования и исследования.
Продолжаются экспертизы, после получения их результатов будут приниматься дальнейшие процессуальные решения. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.
Напомним, в ферале в селе Бугское Николаевской области Вознесенского района отравились воспитанники детского сада.
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Полиция проводит проверку по факту отравления учеников Николаевского муниципального коллегиума.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области
Как известно, вечером 4 марта у нескольких учеников коллегиума появились признаки пищевого отравления из-за чего детей доставили в детскую областную инфекционную больницу.
Полицейские выяснили, что среди госпитализированных четыре ученика пятого и седьмых классов, еще шестеро детей жаловались на плохое самочувствие, но сейчас с ними все в порядке, и они находятся дома.
Отмечается, что полицейские устанавливают обстоятельства и причины отравления учеников. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные исследования и исследования.
Продолжаются экспертизы, после получения их результатов будут приниматься дальнейшие процессуальные решения. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.
Напомним, в ферале в селе Бугское Николаевской области Вознесенского района отравились воспитанники детского сада.