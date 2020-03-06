Полиция проводит проверку по факту отравления учеников Николаевского муниципального коллегиума.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области

Как известно, вечером 4 марта у нескольких учеников коллегиума появились признаки пищевого отравления из-за чего детей доставили в детскую областную инфекционную больницу.

Полицейские выяснили, что среди госпитализированных четыре ученика пятого и седьмых классов, еще шестеро детей жаловались на плохое самочувствие, но сейчас с ними все в порядке, и они находятся дома.

Отмечается, что полицейские устанавливают обстоятельства и причины отравления учеников. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные исследования и исследования.

Продолжаются экспертизы, после получения их результатов будут приниматься дальнейшие процессуальные решения. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.

Напомним, в ферале в селе Бугское Николаевской области Вознесенского района отравились воспитанники детского сада.