Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил трансляцию российского телеканала RTVI.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

Отмечается, что год назад Нац. совет признал, что содержание телеканала не соответствует требованиям, поскольку «в эфире телеканала неоднократно демонстрировались аудиовизуальные произведения с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности». Однако тогда телеканал находился под юрисдикцией Великобритании.

После смены владельца регулятор снова провел мониторинг. Установлено, что в период с 24 февраля по 1 марта на телеканале неоднократно выходили шоу и сериалы, в которых снялись лица, внесенные в список составляющих угрозу национальной безопасности Украины. Речь идет о Владимире Меньшове, Николае Цицкаридзе и Михаиле Пореченкове.

Кроме того, в эфире телеканала вышла передачи “Редакция. Специальный репортаж”, во время которого показали карту с изображением Крыма как части России.

— Таким образом, в контенте иностранного телеканала RTV I очевидны систематические нарушения части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации», которые свидетельствуют о несоответствии содержания этой иностранной программы требованиям статьи 42 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», — отметили в Нацсовете.

RTVI — международный русскоязычный телеканал, осуществляющий вещание на территории ряда государств СНГ (России, Казахстана и Молдавии), Грузии, стран Балтии, Германии, Израиля, Великобритании, Испании, США, Канады, Австралии и других стран. Является приемником телеканала “НТВ”, известного анонимными документальными фильмы, репортажами на криминальную тематику.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания ранее принял решение уволить 19 своих представителей в регионах с 1 марта 2010 года и 2 марта объявил конкурс на замещение вакантных должностей.