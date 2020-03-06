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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня Украина не собирается поставлять воду в Крым для промышленных и военных нужд.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером, пишет LIGA.net.
— Относительно поставок воды в Крым, я уже вчера говорил: ток шоу – не лучшее место для обсуждения таких серьезных вопросов. Конечно же мы говорим о том, что не собираемся сегодня поставлять воду по каналу в Крым для промышленных и военных нужд. Речь вчера шла, и это было четко сформулировано, о поддержке украинцев в центральной части Крыма, где воды не хватает, при необходимости, если в этом возникнет гуманитарная необходимость. На этом прошу поставить точку и больше этими словами не манипулировать, — сказал Денис Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что поставки воды в Крым возможно будет возобновить после деоккупации.
— Крым – это Украина. Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину, — добавил Денис Шмыгаль.
Накануне новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, ведь там живут украинцы, а Крым — это Украина. Однако впоследствии, после того, как на него обрушилась критика, он уточнил, что правительство не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.
Оккупационная «власть» Крыма не советует людям на полуострове рассчитывать на поставку воды с материковой части Украины.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня Украина не собирается поставлять воду в Крым для промышленных и военных нужд.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером, пишет LIGA.net.
— Относительно поставок воды в Крым, я уже вчера говорил: ток шоу – не лучшее место для обсуждения таких серьезных вопросов. Конечно же мы говорим о том, что не собираемся сегодня поставлять воду по каналу в Крым для промышленных и военных нужд. Речь вчера шла, и это было четко сформулировано, о поддержке украинцев в центральной части Крыма, где воды не хватает, при необходимости, если в этом возникнет гуманитарная необходимость. На этом прошу поставить точку и больше этими словами не манипулировать, — сказал Денис Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что поставки воды в Крым возможно будет возобновить после деоккупации.
— Крым – это Украина. Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину, — добавил Денис Шмыгаль.
Накануне новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, ведь там живут украинцы, а Крым — это Украина. Однако впоследствии, после того, как на него обрушилась критика, он уточнил, что правительство не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.
Оккупационная «власть» Крыма не советует людям на полуострове рассчитывать на поставку воды с материковой части Украины.