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Обнародованная в СМИ информация о возможном «назначении» Арсения Яценюка на должность первого вице-премьера в Кабмине Дениса Шмыгаля не соответствует действительности.
Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщила пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо.
– Арсений Яценюк не вел и не ведет переговоры о вхождении в правительство, – заявила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.
Напомним, 4 марта, Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля премьер-министров Украины, также 277 голосами народные депутаты утвердили состав нового Кабинета министров.
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Обнародованная в СМИ информация о возможном «назначении» Арсения Яценюка на должность первого вице-премьера в Кабмине Дениса Шмыгаля не соответствует действительности.
Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщила пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо.
– Арсений Яценюк не вел и не ведет переговоры о вхождении в правительство, – заявила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.
Напомним, 4 марта, Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля премьер-министров Украины, также 277 голосами народные депутаты утвердили состав нового Кабинета министров.