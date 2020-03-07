Министерство здравоохранения начинает восстановление санитарно-эпидемиологической службы.

Об этом сообщил новый глава ведомства Илья Емец в эфире шоу Право на власть вечером в четверг, 5 марта.

— Мы восстанавливаем систему противоэпидемической защиты Украины. Сегодня премьер-министр согласовал мою просьбу восстановить Государственную санитарно-эпидемиологическую службу, которая была разрушена в течение последних нескольких лет, – сказал Илья Емец.

Министр добавил, что главным санитарным врачом страны станет первый заместитель министра здравоохранения.

Также Илья Емец сообщил, что Национальная служба здоровья не будет отменена, но будет изменена.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса.