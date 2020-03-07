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Об этом сообщает BBC.
Так, в заявлении, в частности, говорится, что решение было принято из-за того, что работники издательства выступили против книги. Ранее сын Аллена Ронан Фэрроу подверг издательство критике.
Отмечается, что на днях работники издательства присоединились к акции протеста против публикации мемуаров Аллена в знак солидарности с его сыном Фэрроу и дочерью Дилан, которые ранее обвинили режиссера в сексуальных домогательствах.
Напомним, в феврале экс-продюсера Харви Вайнштейна, которого накануне суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным в изнасиловании, после оглашения вердикта экстренно госпитализировали.
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн из-за громкого секс-скандала потерял работу и жену. В течение десятилетий от домогательств со стороны продюсера страдали актрисы, в частности, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Лена Хиди, Ума Турман и другие.
Ранее продюсер Харви Вайнштейн предварительно договорился о мировом соглашении на 44 миллиона долларов с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах.
Также ранее сообщалось, что американского продюсера Харви Вайнштейна окончательно выгнали из Британской академии кино и телевизионных искусств.
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Об этом сообщает BBC.
Так, в заявлении, в частности, говорится, что решение было принято из-за того, что работники издательства выступили против книги. Ранее сын Аллена Ронан Фэрроу подверг издательство критике.
Отмечается, что на днях работники издательства присоединились к акции протеста против публикации мемуаров Аллена в знак солидарности с его сыном Фэрроу и дочерью Дилан, которые ранее обвинили режиссера в сексуальных домогательствах.
Напомним, в феврале экс-продюсера Харви Вайнштейна, которого накануне суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным в изнасиловании, после оглашения вердикта экстренно госпитализировали.
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн из-за громкого секс-скандала потерял работу и жену. В течение десятилетий от домогательств со стороны продюсера страдали актрисы, в частности, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Лена Хиди, Ума Турман и другие.
Ранее продюсер Харви Вайнштейн предварительно договорился о мировом соглашении на 44 миллиона долларов с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах.
Также ранее сообщалось, что американского продюсера Харви Вайнштейна окончательно выгнали из Британской академии кино и телевизионных искусств.