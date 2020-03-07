Президент Зеленский прокомментировал прошлое новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля в компании олигарха Рината Ахметова.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Как известно, в 2017-2019 годах Шмыгаль был заместителем генерального директора по социальным вопросам «ДТЭК Западэнерго», директором «ДТЭК Бурштынская ТЭС» и исполнял обязанности заместителя генерального директора по социальным вопросам «ДТЭК Западэнерго».

— Они (олигархи — прим.) обладают 70-80% активов страны. Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. Они нанимают лучших — мы должны это понимать, — сказал он.

Президент также уверяет, что решение о смене правительства не связано со снижением рейтинга поддержки власти в Украине.

— Мы должны реагировать на эффективность Кабмина. Когда вы делаете такие глубинные изменения в стране, то не можете потерпеть неудачу. Это не о личных рейтингах или возможность лишиться власти, а о том, что у Украины может больше не быть возможности это сделать, — отметил Зеленский.

Он также прокомментировал слухи о возможной смене руководства НБУ.