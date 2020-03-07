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Президент Зеленский прокомментировал прошлое новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля в компании олигарха Рината Ахметова.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg.
Как известно, в 2017-2019 годах Шмыгаль был заместителем генерального директора по социальным вопросам «ДТЭК Западэнерго», директором «ДТЭК Бурштынская ТЭС» и исполнял обязанности заместителя генерального директора по социальным вопросам «ДТЭК Западэнерго».
— Они (олигархи — прим.) обладают 70-80% активов страны. Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. Они нанимают лучших — мы должны это понимать, — сказал он.
Президент также уверяет, что решение о смене правительства не связано со снижением рейтинга поддержки власти в Украине.
— Мы должны реагировать на эффективность Кабмина. Когда вы делаете такие глубинные изменения в стране, то не можете потерпеть неудачу. Это не о личных рейтингах или возможность лишиться власти, а о том, что у Украины может больше не быть возможности это сделать, — отметил Зеленский.
Он также прокомментировал слухи о возможной смене руководства НБУ.
— Не планирую менять никого в этой стране, кто работает честно и эффективно. Но мы согласовали с Нацбанком некоторые вещи, которые они могут делать. Если они это сделают, это означает, что они эффективны. Я до сих пор жду, — сказал президент.
Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.
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Президент Зеленский прокомментировал прошлое новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля в компании олигарха Рината Ахметова.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg.
Как известно, в 2017-2019 годах Шмыгаль был заместителем генерального директора по социальным вопросам «ДТЭК Западэнерго», директором «ДТЭК Бурштынская ТЭС» и исполнял обязанности заместителя генерального директора по социальным вопросам «ДТЭК Западэнерго».
— Они (олигархи — прим.) обладают 70-80% активов страны. Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. Они нанимают лучших — мы должны это понимать, — сказал он.
Президент также уверяет, что решение о смене правительства не связано со снижением рейтинга поддержки власти в Украине.
— Мы должны реагировать на эффективность Кабмина. Когда вы делаете такие глубинные изменения в стране, то не можете потерпеть неудачу. Это не о личных рейтингах или возможность лишиться власти, а о том, что у Украины может больше не быть возможности это сделать, — отметил Зеленский.
Он также прокомментировал слухи о возможной смене руководства НБУ.
— Не планирую менять никого в этой стране, кто работает честно и эффективно. Но мы согласовали с Нацбанком некоторые вещи, которые они могут делать. Если они это сделают, это означает, что они эффективны. Я до сих пор жду, — сказал президент.
Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.