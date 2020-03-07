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В пятницу, 6 марта, в Николаеве на пересечении улиц 5-Слободская и Гражданская в Заводском районе автомобиль совершил наезд на 8-летнюю девочку.
Об этом сообщают в Национальной полиции Николаевской области.
Около 18:15 водитель автомобиля ВАЗ 21124 совершил наезд на малолетнюю девочку, которая переходила дорогу на нерегулированном пешеходном переходе.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 стастьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.
Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанную автопроисшествии, полезные для следствия сведения сообщить по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 067-51-29-113, 102.
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В пятницу, 6 марта, в Николаеве на пересечении улиц 5-Слободская и Гражданская в Заводском районе автомобиль совершил наезд на 8-летнюю девочку.
Об этом сообщают в Национальной полиции Николаевской области.
Около 18:15 водитель автомобиля ВАЗ 21124 совершил наезд на малолетнюю девочку, которая переходила дорогу на нерегулированном пешеходном переходе.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 стастьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.
Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанную автопроисшествии, полезные для следствия сведения сообщить по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 067-51-29-113, 102.