В Центральном районном суде Николаева продолжается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения 32-летнему водителю, подозреваемому в совершении смертельного ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что 24 февраля на пересечении пр. Центрального и ул. Московской произошло столкновение автомобиля Range Rover, под управлением 32-летнего водителя, с маршрутным такси № 89 ГАЗель Рута, за рулем которого находился 64-летний местный житель.

В результате ДТП микроавтобус перевернулся, а с телесными повреждениями в медицинское учреждение были доставлены четыре человека, в том числе оба водителя транспортных средств, а также две пассажирки, одна из которых умерла.

В тот же день следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции задержали водителя Range Rover в порядке статьи 208 УПК Украины.

Согласно материалам дела, подозреваемый около 15:30 24 февраля двигался за рулем автомобиля «Land Rover» со стороны улицы Соборная по проспекту Центральному в сторону улицы Садовой с превышением разрешенной в пределах населенного пункта скорости 50 км/ч.

— Приближаясь к перекрестку по улице Московской и проспекту Центральному, который в этот момент пересекал маршрутный микроавтобус «Рута» не принял мер к уменьшению скорости, изменил направление движения влево, в результате чего произошло контактирование с автомобилем «Geely» и последующее столкновение с маршрутным микроавтобусом «Рута». В результате столкновения водитель микроавтобуса с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение БСМП г. Николаева, а одна из пассажирок от полученных травм тот же день умерла в карете скорой медицинской помощи, - сообщили в суде.

Согласно предоставленной прокурором справки из медицинского учреждения, подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.

В ходе судебного разбирательства сообщенное подозрение прокурор обосновал только показаниями свидетелей, протоколом осмотра места событий. При этом схема места ДТП по состоянию на 5 марта изготовлена не была.

— Такие обстоятельства, как превышение водителем «Land Rover» разрешенной скорости, прокурору доказать не удалось из-за отсутствия соответствующего заключения эксперта, - отметили в суде.

Кроме того, отсутствует и заключение судебно-медицинского эксперта, который может свидетельствовать о наступлении смерти пассажирки маршрутки из-за полученных в результате ДТП травм.

Стороной защиты был приобщен ряд документов, в том числе три вывода экспертиз, подписанные одними и теми же врачами. Один из выводов свидетельствует о том, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, два других, что он находился под влиянием или действием лекарственных препаратов. Также защитник сообщил, что после ДТП его подзащитному медицинские работники делали инъекции, чем объясняется наличие у него в крови определенных веществ.

Прокурор не смогла объяснить расхождение в выводах экспертиз и заявила ходатайство о вызове в судебное заседание для допроса врачей, которые подписывали указанные выводы. Ходатайство судом удовлетворено, заседание отложено до 15:00 11 марта.

Напомним, ранее водителя Range Rover, который является участником смертельной аварии с маршрутным такси в центре Николаева, доставили в суд для избрания меры пресечения на каталке.