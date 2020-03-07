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В Николаевской области полиция разыскивает местную жительницу и ее 10-летнего сына, которые пропали в конце февраля.
Об этом сообщают в Национальной полиции Николаевской области.
Вознесенский отдел полиции ГУНП в Николаевской области разыскивает 33-летнюю Ткачук Анну Сергеевну и ее 10-летнего сына Легезу Милана Александровича.
С сообщением о происшествии в полицию обратился отец пропавшей женщины. По его словам, дочь с ребенком ушли из дома еще 20 февраля, но назад так и не вернулись.
В настоящее время их местонахождение остается неизвестным. Также со слов отца, женщина оставила записку, где сообщает, что хочет жить отдельно и переезжает в Николаев.
Приметы женщины: рост - 166 см, среднего телосложения, волосы темные. Одета в бирюзовую куртку, бежевую, джинсы.
Приметы ребенка: рост 130 см, черные волосы, худощавого телосложения. Одетый в продолговатую серую куртку, серую вязаную шапку, джинсы.
Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение без вести пропавших, просьба немедленно сообщать по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24, или по телефонам (05134) 3-31-51 и 102.
Напомним, ранее сообщалось, что первомайские полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя села Грушевка Романа Лентовского, который 29 февраля ушел из дома и не вернулся, в настоящее время связь с ним отсутствует и местонахождение неизвестно.
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В Николаевской области полиция разыскивает местную жительницу и ее 10-летнего сына, которые пропали в конце февраля.
Об этом сообщают в Национальной полиции Николаевской области.
Вознесенский отдел полиции ГУНП в Николаевской области разыскивает 33-летнюю Ткачук Анну Сергеевну и ее 10-летнего сына Легезу Милана Александровича.
С сообщением о происшествии в полицию обратился отец пропавшей женщины. По его словам, дочь с ребенком ушли из дома еще 20 февраля, но назад так и не вернулись.
В настоящее время их местонахождение остается неизвестным. Также со слов отца, женщина оставила записку, где сообщает, что хочет жить отдельно и переезжает в Николаев.
Приметы женщины: рост - 166 см, среднего телосложения, волосы темные. Одета в бирюзовую куртку, бежевую, джинсы.
Приметы ребенка: рост 130 см, черные волосы, худощавого телосложения. Одетый в продолговатую серую куртку, серую вязаную шапку, джинсы.
Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение без вести пропавших, просьба немедленно сообщать по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24, или по телефонам (05134) 3-31-51 и 102.
Напомним, ранее сообщалось, что первомайские полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя села Грушевка Романа Лентовского, который 29 февраля ушел из дома и не вернулся, в настоящее время связь с ним отсутствует и местонахождение неизвестно.