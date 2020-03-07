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Об этом сообщает Reuters.
Под завалами оказались около 70 человек. 32 пострадавшим уже удалось спасти.
Причины обвала пока неизвестны.
#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China's Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/L2ADWCrXr9— Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020
Как пишет BBC, отель открыли в 2018 году. В нем было 80 номеров.
По последним данным, в провинции Фуцзянь было 296 случаев заражения коронавирусом. Из них только один пациент умер, другим 295 удалось выздороветь.
По последним данным от коронавирусного заболевания Covid-2019 в мире уже выздоровели более 57 тысяч 389 человек. В то же время 3 тысячи 491 инфицированный умер.
Всего в мире количество инфицированных возросло до 102 тысяч 188. Большинство случаев инфицирования, 80 тыс. 651, зафиксировали на материковом Китае. Продолжает расти количество инфицированных в Южной Корее — до 6767, Иране — до 4747, и Италии — в 4636.
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Об этом сообщает Reuters.
Под завалами оказались около 70 человек. 32 пострадавшим уже удалось спасти.
Причины обвала пока неизвестны.
#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China's Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/L2ADWCrXr9— Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020
Как пишет BBC, отель открыли в 2018 году. В нем было 80 номеров.
По последним данным, в провинции Фуцзянь было 296 случаев заражения коронавирусом. Из них только один пациент умер, другим 295 удалось выздороветь.
По последним данным от коронавирусного заболевания Covid-2019 в мире уже выздоровели более 57 тысяч 389 человек. В то же время 3 тысячи 491 инфицированный умер.
Всего в мире количество инфицированных возросло до 102 тысяч 188. Большинство случаев инфицирования, 80 тыс. 651, зафиксировали на материковом Китае. Продолжает расти количество инфицированных в Южной Корее — до 6767, Иране — до 4747, и Италии — в 4636.