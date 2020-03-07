Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что непрозрачное распределение субвенции в размере 556 миллионов гривен на ремонт дорог области искусственно создано руководством облгосадминистрации.

Об этом он рассказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам депутата, решение главы ОГА Александра Стадника обойти рассмотрение двух комиссий областного совета, а также утверждение Укравтодором перечня дорог, которые будут отремонтированы за счет субвенции, приводит к «перекосам» и непрозрачному распределению средств.

— Ситуация по дорогам искусственно создана администрацией. Они направили перечень. По правилам, этот перечень передается на транспортную и бюджетную комиссии в областной совет. Депутаты, главы ОТГ, РГА рассматривают, вносят изменения, рекомендации. И когда список утвержден, направляется на утверждение в Укравтодор и Кабмин. Эта процедура начала работать с 2018 года, потому что дороги с индексом «О» и индексом «Е» до 2018 годы были государственными, и мы имели средства. В 2018 году на 50% заработал Дорожный фонд, в 2019 на 75%, и вот впервые в 2020 году у нас есть возможность фундаментально улучшить ситуацию с аварийностью и проезжаемостью. И вместо того, чтобы сделать комплексно, качественно и прозрачно, глава ОГА проигнорировал комиссии, депутатский корпус, районные советы и администрации (а это их вертикаль). И, конечно, перекосы в распределении: отдельным депутатам по 9 миллионов на округа. Это приводит к тому, что область дальше двигаться не может, - заявил Михаил Талпа.

Напомним, 5 марта в ходе сессии Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что чиновники Николаевской ОГА «спрятали» деньги от людей распределив полмиллиарда гривен дорожной субвенции не учитывая мнение громады.

В свою очередь, депутат Александр Бондарь также возмутился, что чиновники облгосадминистрации распределили бюджетные средства на ремонт коммунальных дорог без участия депутатов.

Депутат Николаевского облсовета Василий Жосан назвал преступниками чиновников, которые разрабатывали план ремонта дорог в области.

В частности, депутат Вадим Олабин предложил принять обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот помог наладить сотрудничество между областным советом и Николаевской облгосадминистрацией.