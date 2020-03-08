Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский опубликовал в социальных сетях пост о том, что Украину уже в мае может ожидать дефолт, а впоследствии удалил его. На данный факт обратил внимание юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики, основатель общественной организации StateWatch Александр Леменов.

Он, в частности, обнародовал в Facebook скриншот поста Александра Дубинского.

— Представители МВФ в неофициальной коммуникации сообщили премьеру Шмыгалю, что кредита не будет. В мае вероятен дефолт, – говорилось в удаленной публикации нардепа.

Дубинский не объяснял, почему удалил сообщение.

— Еще недели не прошло, как они сменили Правительство и на днях уволили генпрокурора. И уже нам отказали в кредите МВФ, а в мае – ожидаем дефолт. Молодцы, я действительно аплодирую группе Коломойского и Авакова. «Повоевали» с ЕС и США, показали кто в доме «хозяин», что здесь послы не могут советовать нашему президенту, как сотрудничать, – прокомментировал ситуацию Леменов.

В комментариях под его постом пользователи (в частности, руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов) подтвердили подлинность поста Дубинского.