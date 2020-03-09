Сенатор-демократ из Калифорнии Камала Харрис сняла свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеообращение в Twitter.

Сенатор отметила, что сделает все возможное, чтобы помочь Байдену стать следующим президентом США.

— Джо Байден достойно служил нашей стране, и мы нуждаемся в нем сейчас как никогда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь избрать его следующим президентом Соединенных Штатов, - написала Гаррис. — Я в него верю, и я знаю его давно. То, что нам нужно, это лидер, который действительно заботится о людях и кто может сплотить людей. Я считаю, что Джо это может, - заявила она в видеообращении.



Байден в Twitter поблагодарил Гаррис за поддержку.



— Вы потратили всю свою карьеру, борясь за людей, которых списали и оставили позади - и немалая часть этого вместе с Бо. От нашей семьи: спасибо, - написал Байден.

Ранее бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу бывшего вице-президента Джо Байдена.