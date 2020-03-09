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Сенатор-демократ из Калифорнии Камала Харрис сняла свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеообращение в Twitter.
Сенатор отметила, что сделает все возможное, чтобы помочь Байдену стать следующим президентом США.
— Джо Байден достойно служил нашей стране, и мы нуждаемся в нем сейчас как никогда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь избрать его следующим президентом Соединенных Штатов, - написала Гаррис.
— Я в него верю, и я знаю его давно. То, что нам нужно, это лидер, который действительно заботится о людях и кто может сплотить людей. Я считаю, что Джо это может, - заявила она в видеообращении.
— Вы потратили всю свою карьеру, борясь за людей, которых списали и оставили позади - и немалая часть этого вместе с Бо. От нашей семьи: спасибо, - написал Байден.
Ранее бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу бывшего вице-президента Джо Байдена.
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Сенатор-демократ из Калифорнии Камала Харрис сняла свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеообращение в Twitter.
Сенатор отметила, что сделает все возможное, чтобы помочь Байдену стать следующим президентом США.
— Джо Байден достойно служил нашей стране, и мы нуждаемся в нем сейчас как никогда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь избрать его следующим президентом Соединенных Штатов, - написала Гаррис.
— Я в него верю, и я знаю его давно. То, что нам нужно, это лидер, который действительно заботится о людях и кто может сплотить людей. Я считаю, что Джо это может, - заявила она в видеообращении.
— Вы потратили всю свою карьеру, борясь за людей, которых списали и оставили позади - и немалая часть этого вместе с Бо. От нашей семьи: спасибо, - написал Байден.
Ранее бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу бывшего вице-президента Джо Байдена.