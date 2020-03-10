Николаевский киборг Александр Терещенко написал заявление об отставке с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав скан-копию своего заявления.

«Рано или поздно, к лучшему или к худшему, ожидаемо или не совсем... Мое «хождение во власть» длилось почти год. Как по мне, то это адски долго. На своей должности я пережил две «ротации», объединение двух не слишком объединяемых министерств и еще кучу всего. Сегодня настал час Х. Никогда не ставил собственные амбиции выше интересов государственных, но есть предел, который я не пересеку ни при каких условиях. Никогда не переступлю, потому перестану быть собой. Не буду комментировать кадровые изменения в новом правительстве, однако право решать быть или не быть в команде нового Министра оставляю за собой. Решение мною принято», — написал Александр Терещенко.

Он также добавил, что будет выполнять обязанности замминистра до утверждения на этой должности другого человека.

Напомним, что в октябре Александр Терещенко и бывшая военнослужащая Ольга Бенда пробежали 10-километровый марафон морской пехоты в США.