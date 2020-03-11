|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:12
|Заход солнца:
|17:52
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|17:56
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|25.15 грн
|25.91 грн
|EUR
|27.9 грн
|29.42 грн
Коллектив авторов VoxUkraine написал открытое письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором указал риски для украинской экономики и пути их решения.
Текст письма опубликовало издание Liga.net.
— Украинская экономика находится на пороге серьезных испытаний, вызванных быстрым распространением коронавируса в мире и нестабильностью на мировых финансовых рынках. Последствия этого для украинцев критически зависят от скорости и профессионализма решений власти, – говорится в письме.
В письме сказано, что мировая экономика может замедлиться до 1,5-2% после 3% роста в 2019 году. Но, в случае пандемии, рост в мире может полностью остановиться, как это было в 2009 году во время мирового финансового кризиса. В тот год украинская экономика сократилась на 15%, а гривна обесценилась на 37%, напоминают эксперты.
— Насколько пострадает украинская экономика в этот раз и как быстро будет восстанавливаться – будет зависеть от развития событий в мире и от действий украинской власти, – отмечают эксперты.
Эксперты считают, что ситуация в Украине осложняется пиковыми выплатами по внешнему государственному долгу и высокими потребностями в заимствованиях для финансирования бюджета. В этом году общие потребности в финансировании бюджета составляют 13 миллиардов долларов. Похожие суммы и в следующем году. Суммарно – это практически весь золотовалютный запас страны. Внутренних ресурсов для покрытия нужд бюджета не хватит. Доступ к мировым финансовым рынкам пока отсутствует, и его восстановление трудно спрогнозировать.
Недавнее изменение правительства и увольнение Генерального прокурора без понятных и объективных оснований вызвали негативную реакцию инвестиционного и бизнес-сообщества.
— Наибольшее беспокойство вызывает возможное сворачивание реформ, ограничение независимости НБУ и отказ от сотрудничества с МВФ. А непрогнозируемые кадровые решения увеличивают и без того высокий уровень неопределенности и повышают вероятность негативного сценария, что безусловно скажется на уровне жизни каждого украинского гражданина, – говорится в письме.
Другой сценарий – проведение системных реформ и минимизация последствий внешнего шока. Для этого необходимы слаженные, быстрые и профессиональные действия всех ветвей власти при поддержке гражданского общества, бизнеса, экспертного сообщества и международных организаций, считают экономисты.
Эксперты отмечают, что в первую очередь необходимо возобновить сотрудничества с МВФ и другими международными кредиторами. Сегодня их помощь становится не просто нужной, а необходимой, чтобы удержать ситуацию под контролем и избежать дефолта. Подготовить стабилизационные меры для сдерживания возможного оттока депозитов и вывода капитала.
Также необходимо настроить социальную поддержку для защиты людей, которые будут временно нетрудоспособными или потеряют работу из-за возможного распространения вируса или сокращения производства в отдельных секторах. Безусловно, такая поддержка должна быть в рамках возможностей бюджета и распределяться прозрачно. Необходима четкая и слаженная коммуникация со стороны правительства, НБУ, парламента и президента.
— Ситуация в мировой экономике ухудшается каждый день. Времени и ресурсов для популизма, эмоциональных решений и внутренней борьбы нет. Этот вопрос судеб миллионов украинских граждан, - подчеркнули экономисты.
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншуСтанислав Мартиросов
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грнМаксим Коваль
Коллектив авторов VoxUkraine написал открытое письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором указал риски для украинской экономики и пути их решения.
Текст письма опубликовало издание Liga.net.
— Украинская экономика находится на пороге серьезных испытаний, вызванных быстрым распространением коронавируса в мире и нестабильностью на мировых финансовых рынках. Последствия этого для украинцев критически зависят от скорости и профессионализма решений власти, – говорится в письме.
В письме сказано, что мировая экономика может замедлиться до 1,5-2% после 3% роста в 2019 году. Но, в случае пандемии, рост в мире может полностью остановиться, как это было в 2009 году во время мирового финансового кризиса. В тот год украинская экономика сократилась на 15%, а гривна обесценилась на 37%, напоминают эксперты.
— Насколько пострадает украинская экономика в этот раз и как быстро будет восстанавливаться – будет зависеть от развития событий в мире и от действий украинской власти, – отмечают эксперты.
Эксперты считают, что ситуация в Украине осложняется пиковыми выплатами по внешнему государственному долгу и высокими потребностями в заимствованиях для финансирования бюджета. В этом году общие потребности в финансировании бюджета составляют 13 миллиардов долларов. Похожие суммы и в следующем году. Суммарно – это практически весь золотовалютный запас страны. Внутренних ресурсов для покрытия нужд бюджета не хватит. Доступ к мировым финансовым рынкам пока отсутствует, и его восстановление трудно спрогнозировать.
Недавнее изменение правительства и увольнение Генерального прокурора без понятных и объективных оснований вызвали негативную реакцию инвестиционного и бизнес-сообщества.
— Наибольшее беспокойство вызывает возможное сворачивание реформ, ограничение независимости НБУ и отказ от сотрудничества с МВФ. А непрогнозируемые кадровые решения увеличивают и без того высокий уровень неопределенности и повышают вероятность негативного сценария, что безусловно скажется на уровне жизни каждого украинского гражданина, – говорится в письме.
Другой сценарий – проведение системных реформ и минимизация последствий внешнего шока. Для этого необходимы слаженные, быстрые и профессиональные действия всех ветвей власти при поддержке гражданского общества, бизнеса, экспертного сообщества и международных организаций, считают экономисты.
Эксперты отмечают, что в первую очередь необходимо возобновить сотрудничества с МВФ и другими международными кредиторами. Сегодня их помощь становится не просто нужной, а необходимой, чтобы удержать ситуацию под контролем и избежать дефолта. Подготовить стабилизационные меры для сдерживания возможного оттока депозитов и вывода капитала.
Также необходимо настроить социальную поддержку для защиты людей, которые будут временно нетрудоспособными или потеряют работу из-за возможного распространения вируса или сокращения производства в отдельных секторах. Безусловно, такая поддержка должна быть в рамках возможностей бюджета и распределяться прозрачно. Необходима четкая и слаженная коммуникация со стороны правительства, НБУ, парламента и президента.
— Ситуация в мировой экономике ухудшается каждый день. Времени и ресурсов для популизма, эмоциональных решений и внутренней борьбы нет. Этот вопрос судеб миллионов украинских граждан, - подчеркнули экономисты.