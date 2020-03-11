Коллектив авторов VoxUkraine написал открытое письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором указал риски для украинской экономики и пути их решения.

Текст письма опубликовало издание Liga.net.

— Украинская экономика находится на пороге серьезных испытаний, вызванных быстрым распространением коронавируса в мире и нестабильностью на мировых финансовых рынках. Последствия этого для украинцев критически зависят от скорости и профессионализма решений власти, – говорится в письме.

В письме сказано, что мировая экономика может замедлиться до 1,5-2% после 3% роста в 2019 году. Но, в случае пандемии, рост в мире может полностью остановиться, как это было в 2009 году во время мирового финансового кризиса. В тот год украинская экономика сократилась на 15%, а гривна обесценилась на 37%, напоминают эксперты.

— Насколько пострадает украинская экономика в этот раз и как быстро будет восстанавливаться – будет зависеть от развития событий в мире и от действий украинской власти, – отмечают эксперты.

Эксперты считают, что ситуация в Украине осложняется пиковыми выплатами по внешнему государственному долгу и высокими потребностями в заимствованиях для финансирования бюджета. В этом году общие потребности в финансировании бюджета составляют 13 миллиардов долларов. Похожие суммы и в следующем году. Суммарно – это практически весь золотовалютный запас страны. Внутренних ресурсов для покрытия нужд бюджета не хватит. Доступ к мировым финансовым рынкам пока отсутствует, и его восстановление трудно спрогнозировать.

Недавнее изменение правительства и увольнение Генерального прокурора без понятных и объективных оснований вызвали негативную реакцию инвестиционного и бизнес-сообщества.

— Наибольшее беспокойство вызывает возможное сворачивание реформ, ограничение независимости НБУ и отказ от сотрудничества с МВФ. А непрогнозируемые кадровые решения увеличивают и без того высокий уровень неопределенности и повышают вероятность негативного сценария, что безусловно скажется на уровне жизни каждого украинского гражданина, – говорится в письме.

Другой сценарий – проведение системных реформ и минимизация последствий внешнего шока. Для этого необходимы слаженные, быстрые и профессиональные действия всех ветвей власти при поддержке гражданского общества, бизнеса, экспертного сообщества и международных организаций, считают экономисты.

Эксперты отмечают, что в первую очередь необходимо возобновить сотрудничества с МВФ и другими международными кредиторами. Сегодня их помощь становится не просто нужной, а необходимой, чтобы удержать ситуацию под контролем и избежать дефолта. Подготовить стабилизационные меры для сдерживания возможного оттока депозитов и вывода капитала.

Также необходимо настроить социальную поддержку для защиты людей, которые будут временно нетрудоспособными или потеряют работу из-за возможного распространения вируса или сокращения производства в отдельных секторах. Безусловно, такая поддержка должна быть в рамках возможностей бюджета и распределяться прозрачно. Необходима четкая и слаженная коммуникация со стороны правительства, НБУ, парламента и президента.