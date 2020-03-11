Фото: Денис Жело Facebook

На пересечении улиц Лягина и Сенной в Николаеве подрядная фирма «ФортунаИнвестБуд» укладывает 2 сантиметра асфальтного покрытия вместо положенных 5 сантиметров.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил представитель общественной организации «Дорожный контроль» Александр Дяченко.

Сообщается, что подрядная организация «ФортунаИнвестБуд» согласно договору должна была улаживать 5 сантиметров покрытия дороги, а вместо этого работники фирмы укладывают 2-3 сантиметра.

В частности, представитель партии Шария Татьяна Кравчук указала на нарушения, которые допускает подрядчик при ремонте дороги.

— 3,5 сантиметра. Это уже явные нарушения есть. А когда укатывали, там не то, что 4 сантиметра нету… Карта должна лежать с острыми углами, ровненько, красивенько. А тут мы понимаем, что никаких принципов, ничего не придерживаются. Поэтому мы обязаны остановить этот беспредел и распил бюджета, - сказала Татьяна Кравчук.

Стоит отметить, что во время проведения ремонта дороги на месте отсутствовали сотрудники технадзора.

— Технадзора нет. Он не работает. Я так понимаю, что взяли деньги и быстренько уехали. Технадзор должен присутствовать на всей стадии работ. Говорят, что они одобрили, но нужно быть дураком, чтобы такое одобрить, - сказал Александр Дяченко.

На место проведения работ активисты вызвали сотрудников полиции. После чего, Татьяна Кравчук написала заявление для дальнейшего проведения проверки.

Стоит отметить, что ранее на своей странице в Facebook николаевский активист Денис Жело также писал об этой ситуации. В частности, он просил технадзор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета обратить внимание на то, каким образом укладывается асфальт на данном участке дороги.

— На территории Заводского района - по улице Лягина, между улицами Дунаева и Сенной, «рукожопый» подрядчик имитирует процесс бурной деятельности, укладывая асфальт толщиной 1-2 сантиметра, при минимально допустимых 5 сантиметров. Все очень просто — зачем делать качественно, если осенью его можно ещё раз перестилать за бюджетные деньги. Заработав дважды. Примечательно, что под вырезанными дорожными картами, на глубине 1,5-2 см виднеется качественная брусчатка. Прошу обратить внимание технадзора ДЖКХ, который будет принимать работы. Руководство Заводской администрации продолжает в тупую пилить бюджет. Как в последний раз, - написал Денис Жело.

Напомним, что Служба автомобильных дорог области не может отремонтировать глубокие ямы на дорогах Николаева, которые находятся на их балансе, так как ведомству принадлежит только 5 сантиметров покрытия, а все, что расположено ниже — собственность города.