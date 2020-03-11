В партии «Европейская Солидарность» заявили, что расценивает поездку делегации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Москву и посещение ею Госдумы РФ как сознательную провокацию, публичное выражение неуважения к Вооруженным силам Украины, семьям погибших и раненых, как подыгрывание агрессору и попытку отбелить его в глазах украинского общества.

Об этом сообщают в пресс-службе политсилы.

— Требуем от президента Зеленского публичной реакции на эти действия. Тем более, еще в сентябре он во время марафона с журналистами обещал предоставить обществу результаты расследований финансирования определенных прокремлевских проектов. Но, как видим, на практике сосредоточился на преследовании демократической оппозиции, тех, кто защищает территориальную целостность и суверенитет Украины, - сказано в заявлении пресс-службы.

В партии отмечают, что ждут немедленной реакции Службы безопасности Украины, и требуют от СБУ и ГБР немедленно начать расследование в отношении контактов представителей ОПЗЖ в российской власти, их допуска к информации, составляющей государственную тайну, и истинных намерений этих политиков в их так называемом диалоге с Москвой.