Начальница управления урбанистики, градостроительства и планирования застройки города Департамента архитектуры Николаевского горсовета Марина Калмыкова заявила о многочисленных нарушениях законодательства и нарушении Андреем Цымбалом ее права войти в кадровый резерв на должность заместителя главного архитектора Николаева.

Об этом шла речь вчера, 10 марта, во время заседания депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам законности и гласности, - передают НикВести.

Марина Калмыкова рассказала, что до реформирования была заместителем начальника управления архитектуры - главного архитектора Николаева, однако сейчас является начальником управления, а не заместителей директора департамента архитектуры и градостроительства. По ее словаМ, ей отказали в праве зачисления в кадровый резерв на должность заместителя директора департамента.

— Я занимаю должность начальника управления урбанистики в департаменте. Следующая должность, в которой я могу стоять в резерве, та, которую я занимала раньше, это заместитель директора департамента - главного архитектора города. Это не значит, что меня туда назначат, это просто элементарно мои права, в которых мне было отказано ранее, так же, как и в повышении ранга. Это то, что касается нарушения моих прав,- сказала Марина Калмыкова.

Чиновница рассказала и о других нарушениях, которые есть, по ее мнению, в департаменте.

— Второе, это законность. Те должностные лица, которые были назначены на должности, не соответствуют законодательству о службе в органах местного самоуправления. В законе есть статья и соответствующие инструкции, в которых четко прописан порядок назначения в резерв и кто может претендовать на этот резерв. Эти вещи были нарушены должностными лицами, которые являются начальниками отделов. Сейчас у меня два отдела в подчинении, которые работали, один вообще не является архитектором А согласно должностных обязанностей заместителя директора департамента, он в его отсутствие может выполнять его обязанности, то есть по сути, это тот же главный архитектор, у него должно быть высшее архитектурное образование, и не менее 5 лет работы в архитектуре. Все вопросы департамента так или иначе связаны с профессиональной деятельностью архитектора. И второй человек, ничего не имею против, архитектор хороший, но работает всего 2 года в управлении и начальником отдела всего полгода, - сказала Марина Калмыкова.

По ее словам, главный архитектор Николаева Андрей Цымбал расписывает «за ее спиной» на ее подчиненных задачи, которые выполнятся с нарушениям и строительных норм и законодательства.

— Еще один вопрос законности, который связан с тем, что со времени существования департамента, и я являюсь начальником управления, часть вопросов, которые по должностным обязанностям и по положению об управлении должны непосредственно от директора департамента приходить на мое рассмотрение, те, где я отвечаю за законность и все моменты, прописанные в положении, они не расписываются напрямую на меня, а за моей спиной расписываются на нижестоящих работников, которые допустили, к сожалению, там нет архитектора, большое количество нарушений законодательства и строительных норм. Это тянет на неприятные и не очень хорошие последствия для города, - сказала Марина Калмыкова.

Отвечая на заявление Марины Калмыковой, присутствовавший на заседании главный архитектор Андрей Цымбал заявил, что ей предлагали войти в кадровый резерв на должность директора департамента, однако она по неизвестной ему причине отказалась.

— В этом году, когда готовился кадровый резерв, Марине Петровне было предложено войти в резерв на директора Департамента. Она действительно была заместителем начальника управления, когда было управление градостроительства и архитектуры, она отказалась. Возникло действительно противоречие. По каким причинам отказалась, это как бы личное дело, - сказала Андрей Цымбал.

Отвечая ему, Марина Калмыкова сказала, что она не может претендовать на должность директора департамента.

— На вашу должность может претендовать либо ваш заместитель, либо люди, которые принимали участие в конкурсе, то есть это Зубик и Павлов. Все. Раньше я стояла в резерве, когда была заместителем. Закон есть закон, мне сейчас не положено, - ответила Марина Калмыкова.

Что касается заявлений Марины Калмыковой о нарушениях законодательства, Андрей Цымбал заявил, что

— То, что, по мнению Марины Петровны, были нарушения, у нас была проверка областной ГАСИ, практически все их замечания в судебном порядке сняты. О том, что непрофессионально подготовлено - я считаю, что это необоснованное заявление, потому что есть закон, который говорит, что должно быть в градостроительных условиях. И всякие добавления не предусмотрены законом. Все четко по закону делается. И если нет претензий у проверяющих органов, то такие выводы делать не обоснованно, - сказал Андрей Цымбал.

В свою очередь, Марина Калмыкова заявила что с назначением Андрея Цымбала главным архитектором Николаева против нее началась «травля».

— Мне скрывать нечего. Просто на протяжении двух лет, как пришел (Андрей Цымбал, - прим.)… В общем-то, у меня уже было 5 главных архитекторов, я работаю около 20 лет.. 2 года назад с приходом Андрея Анатольевича началась травля в отношении меня. Это сопровождается на протяжении двух лет. Это касается многих вопросов, профессиональных, прежде всего. Мне очень важно решение профессиональных вопросов, вопросов структуры, вопросов того, что на сегодняшний день выполняются с нарушением законодательства многие вещи. То, что связано с кадрами и градостроительными ограничениями - это уже то, что просто на поверхности лежит. Это все открытая информация, это все находится в реестрах. Он понимает, о чем я говорю, потому что я писала служебные, мы разговаривали на эту тему не один раз. Это управление, которым я сейчас руковожу, там в положении четко прописано, что это ответственность в сфере градостроительства, законодательства градостроительного. И видя, как это регулярно нарушается, начиная от программы социально-экономического развития, кончая градостроительными условиями, структурными моментами, прохождением документов… Это все обсуждается, но ничего не меняется. Градостроительные условия - это непосредственно регулирование застройки города, - сказала Марина Калмыкова.

Отвечая на вопросы депутатов о том, как информация о нарушениях в департаменте связана с тем, что ее не включили в кадровый резерв на должность заместителя директора, Марина Калмыкова сказала, что начальника отдела, которая не является архитектором по образованию в готовит документы с нарушениями, включили в этот кадровый резерв.

— Это связано с тем, что человека, начальника отдела, который находится у меня в управления, начальник отдела подготовки исходящих данных Максимова Инна Викторовна, не являясь архитектором, готовит все градостроительные условия и ограничения без моего согласования, напрямую на главного архитектора города, не пишет при этом, кто исполнитель. Она готовит приказы, которые находятся не в ее полномочиях. И она поставлена в кадровый резерв на заместителя главного архитектора. Человек без архитектурного образования поставлен в кадровый резерв на должность заместителя главного архитектора, - сказала Марина Калмыкова.

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