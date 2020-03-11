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В 8 регионов Украины дополнительно направлены немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят проводить проверки на местном уровне.
Об этом говорится в сообщении в телеграм канале «Коронавирус_инфо», который накануне запустило Министерство здравоохранения Украины.
Отметим, что Николаевской области в перечне регионов нет.
Сообщается, что уже доставлены или в ближайшие дни будут доставлены тесты в Житомир, Тернополь, Винницу, Ровно, Львов, Запорожье. Что касается других регионов, говорится в сообщении, то продолжается прием заказов на закупку тест-систем.
В сообщении говорится, что все тесты сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Наборы разработаны с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения указанного вида вируса.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.
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В 8 регионов Украины дополнительно направлены немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят проводить проверки на местном уровне.
Об этом говорится в сообщении в телеграм канале «Коронавирус_инфо», который накануне запустило Министерство здравоохранения Украины.
Отметим, что Николаевской области в перечне регионов нет.
Сообщается, что уже доставлены или в ближайшие дни будут доставлены тесты в Житомир, Тернополь, Винницу, Ровно, Львов, Запорожье. Что касается других регионов, говорится в сообщении, то продолжается прием заказов на закупку тест-систем.
В сообщении говорится, что все тесты сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Наборы разработаны с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения указанного вида вируса.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.