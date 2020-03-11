В 8 регионов Украины дополнительно направлены немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят проводить проверки на местном уровне.

Об этом говорится в сообщении в телеграм канале «Коронавирус_инфо», который накануне запустило Министерство здравоохранения Украины.

Отметим, что Николаевской области в перечне регионов нет.

Сообщается, что уже доставлены или в ближайшие дни будут доставлены тесты в Житомир, Тернополь, Винницу, Ровно, Львов, Запорожье. Что касается других регионов, говорится в сообщении, то продолжается прием заказов на закупку тест-систем.

В сообщении говорится, что все тесты сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Наборы разработаны с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения указанного вида вируса.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.