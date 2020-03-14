Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, которые в частности предусматривают условия, чтобы Путин был у власти еще как минимум 10 лет.

Закон называется «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», его опубликовали на российском портале правовой информации, пишет hromadske.

Теперь документ должен изучить российский Конституционный суд на соответствие Конституции, после чего поправки планируют вынести на общероссийское голосование. Оно запланировано на 22 апреля.

10 марта перед голосованием во втором чтении депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила «или вообще убрать ограничение количества президентских сроков в Конституции, или ... заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией».

Ее поправку к законопроекту об «обнулении» президентских сроков поддержал Путин. Госдума сразу ее одобрила.

Ранее ему запрещала это делать статья Конституции России о том, что президент не может избираться более чем на два срока подряд.

Напомним, что Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об отмене ограничения на число президентских сроков.