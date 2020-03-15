Более 22% избирателей в одномандатном избирательном округе № 179 (центр — г. Красноград Харьковской области) проголосовали на промежуточных выборах народного депутата Украины по состоянию на 16:00 воскресенья.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

«Явка избирателей на указанное время составила 22,28%. Следует напомнить, что в 12:00 она составляла 12,94%. Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО № 179 по состоянию на 16 часов составила 41,76%», — говорится в сообщении.

По словам члена ЦИК Ирины Ефремовой, голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме и продлится до 20:00.

По сообщениям, поступающим в Комиссию, на 16:00 чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс на участках не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на некоторых участках утром было совсем пусто. За первые 15 минут никто из избирателей не пришел голосовать.