Игорь Дятлов

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов выступает за создание в мэрии координационного центра по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Также депутат ожидает, что завтра на сессии горсовета чиновники предложат конкретный перечень направлений для финансирования из городского бюджета.

Об этом Игорь Дятлов сказал в комментарии НикВести.

Политик рассказал, что еще во время сессии Николаевского горсовета, которая была на прошлой неделе, он обращался к мэру Александру Сенкевичу с рекомендацией создать координационный центр. В этот штаб, по мнению Игоря Дятлова, должны войти руководители фракций, представители правоохранительных органов, ГСЧС, других структур для координации действий в нынешних условиях.

— Пока у меня нет информации, чтобы были приняты какие-то.... (обрывается). Со своей стороны завтра на сессии буду поднимать этот вопрос, для этого сессия и собирается, - сказал Игорь Дятлов.

Также он сказал, что ожидает от чиновников конкретных предложений по выделению из городского бюджета денег в резервный фонд или на покупку оборудования, медикаментов в рамках мероприятий по борьбе с вирусом.

— Когда на сессии выступал начальник управления здравоохранения области, я ему сказал, что разочарован его выступлением и в первую очередь потому, что он не воспользовался моментом сессии, не обратился к депутатам горсовета, чтобы выделили финансовую помощь для решения этих важных вопросов. Его ответ о том, что всё хорошо, меня как человека, имеющего опыт работы в тех кабинетах, меня не успокоил. Надеюсь, что завтра, на сессии городского совета - и я об этом говорил после сессии с представителями городской власти, - чтобы мы выделили существенную сумму в рамках того бюджета, который можем себе позволить, в резервный фонд или на счета горздрава, чтобы в случае экстренных ситуаций не нужно было собирать сессии, а можно было распределить деньги путём телефонного исполкома, - сказал Игорь Дятлов.

Отвечая на вопрос о том, ознакомился ли он с предложением, разработанным депутатами Сергем Кантором и Сергеем Исаковым, а также членом исполкома Александром Садыковым, Игорь Дятлов сказал, что не получал пока никаких предложений. При этом, политик отметил, что еще на заседании депутатской комиссии по вопросам законности 10 марта депутаты требовали от чиновников конкретного плана действий по борьбе с коронавирусом.

— На сегодняшний момент я таких предложений не видел. То, о чём вы говорите, об этом мы начали говорить во вторник, на комиссии по законности и депутатской этике, решение приняли комиссией, дали поручение чиновникам на сессию 12 марта подготовить все необходимые предложения. К сожалению, вместо предложений мы увидели фарс под названием "у нас всё под контролем, у нас всё хорошо. Они мало того что говорят, что всё под контролем, то сами же подтверждают, что тех же аппаратов искусственного дыхания нет в инфекционной больнице. Мы же понимаем, что если аппараты будут возить с области и городских больниц, то те больные, которые ими пользуются, фактически останутся без аппаратов. Я считаю, что это халатность, это безалаберность, которая, к сожалению, власть импотентна, - подытожил Игорь Дятлов.

Ранее сообщалось, что Николаевскому городскому совету и мэру Николаева Александру Сенкевичу предложено рассмотреть план мероприятий по предотвращению распространения в городе коронавируса COVID-19, пандемия которого объявлена в мире.