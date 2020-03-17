Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай надеется. что в городе не будет зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом она сказала в эфире телеканала «Март» вчера, 16 марта.

— Если мы будем всем обществом выполнять общепринятые правила, которые прошли уже много стран, и мы осознанно отнесемся к этой ситуации, без паники, без сомнений, домыслов и так далее. а будем пользоваться теми наработками, которые есть в мире, то я очень надеюсь. что нашу страну, нашу область это заболевание обойдет стороной. Тем более, что мы уже на пороге потепления, и любое острое респираторное вирусное заболевание, грипп, в связи с потеплением отступают, - сказала Ирина Шамрай.

По ее словам, все превентивные мероприятия, которые принимаются сегодня в Николаеве, абсолютно своевременны и свидетельствуют о том. что если горожане осознанно относятся к ситуации, которая сложилась. Чиновница надеется что соблюдение рекомендаций по предотвращению коронавируса позволит Николаеву и Украине оказаться среди тех стран, где заболеваемость будет минимальной.

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Напомним, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что общественность должна разделять политические лозунги и реальные дела в борьбе с угрозой коронавируса.