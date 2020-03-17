Олег Солтыс

Руководитель новосозданной депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском горсовете Олег Солтыс огорчился, что мэр Александр Сенкевич не пригласил его на совещание с главами фракций, которое было перед сессией.

Об этом Олег Солтыс заявил сегодня, 17 марта, во время сессии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.

Необходимость своего участия в заседаниях глав фракций Олег Солтыс аргументировал растущим рейтингом политической партии «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаеве, одноименную группу которой он возглавляет в городском совете.

— У меня к вам вопрос, вот вы сегодня собирали у себя в кабинете глав фракций перед проведением сессии. Обсуждали важные вопросы о перераспределении бюджета, выделении денег на борьбу с коронавирусом. Скажите, депутатская группа «Оппозиционная платформа - За життя», вторая по рейтингу в стране и я думаю, что в ближайшее время будет первой по рейтингу в Николаеве. Скажите, почему вы проигнорировали представителя этой группы пригласить на обсуждение столь важных вопросов? Ведь на сегодняшний день борьба с коронавирусом нас так же интересует, чтобы подставить плечо не только вам, но и сделать так, чтобы этот вирус не распространялся в Николаеве, - сказал Олег Солтыс, обращаясь к мэру Николаева.

В ответ на это Александр Сенкевич объяснил депутату, что действует в рамках регламента Николаевского городского совета.

— Я понимаю, что, как в том фильме «Москва слезам не верит», что скоро не будет вообще ни кино, ни телевидения, а будет одна сплошная партия, и что у нас тут вообще все будут однопартийцами, мы все видели такое 70 лет назад. Но есть регламент городского совета, в котором четко определено заседание глав фракций. В этом регламенте никаким образом не сказано о группах, объединениях и о их встрече с городским головой накануне сессии Николаевского городского совета. Я работаю по регламенту. Если у вас есть желание, чтобы представители групп, организаций и так далее участвовали в этих заседаниях, вам нужно предложить изменения в регламент, пройти профильную комиссию, регламентную и вынести этот вопрос на сессию горсовета. После того, как будет изменен регламент городского совета, мы сможем все эти вещи делать, не думая, почему это не происходит. Вот так, - сказал Александр Сенкевич.

В состав депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя», о создании которой Олег Солтыс заявил во время сессии горсовета 12 марта, вошли депутаты от фракции «Наш край» Сергей Карцев, Вячеслав Карцев, Сергей Шульгач и Сергей Мотуз, а также депутаты, избранные от «Оппозиционного блока» Анатолий Дюмин, Николай Пономарев и Сергей Жайворонок.

Как известно, Олега Солтыса в 2018 году исключили из фракции «Оппозиционный блок» из-за «подрывной» деятельности против интересов политической силы.

В одном из выпусков программы журналистских расследований Андрея Лохматова «Чергова зрада» на тему «Гуртожиток для депутата» шла речь о том, что бывший тогда первым вице-мэром Юрий Андриенко разрешил Екатерине Солтыс, дочке депутата Николаевского городского совета Олега Солтыса, переоборудовать в квартиру актовый зал в общежитии на улице Потемкинской, 131-в, после чего в марте 2015 года Андриенко выдал ордер на эту квартиру дочке Солтыса. При этом на тот момент Екатерина Солтыс не стояла ни в одной очереди на жилье и не нуждалась в улучшении жилищных условий, так как вместе с отцом и матерью проживала в трехкомнатной квартире.

Помимо этого, в сюжете программы журналистских расследований «Чергова зрада. Постфактум» были обнародованны факты о том, что когда директором коммунального предприятия «Гуртожиток» был депутат Николаевского городского совета Олег Солтыс, пять комнат в николаевском общежитии на улице Курортной, 11 превратились в одну габаритную квартиру, а три комнаты с туалетом общего пользования и частью коридора – в трехкомнатную квартиру депутата прошлого созыва от Коммунистической партии Украины Светланы Лопатиной. Помимо этого стало известно, что депутат заправлял свой личный автомобиль за средства коммунального предприятия «Гуртожиток».

Однако он сам утверждает, что он не нарушал закон, когда за счет бюджетных средств заправлял свой личный автомобиль, будучи директором коммунального предприятия «Гуртожиток». Также напомним, что чета Солтысов задекларировала рыбацкий домик, катер, внедорожник и $60 тысяч.