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Об этом сообщает Норвежская федерация футбола со ссылкой на решение УЕФА.
Теперь Евро пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, добавили в федерации. Ранее Чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года.
Ранее, напомним, УЕФА перенес матчи обоих еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые планировались на эту неделю, из-за вспышки нового коронавируса.
Решение было принято на заседании УЕФА во вторник, 17 марта, которое провели в режиме видеотрансляции из-за вспышки в мире коронавируса SARS-CoV-2.
Еще во время заседания должны решить, останавливать ли национальные чемпионаты среди футбольных клубов. На сегодня уже «ушли на карантин» чемпионаты в Италии, Испании, Нидерландах, Англии и ряде других стран Европы.
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть летом 2020-го — именно тогда, когда должно было состояться Евро (12 июня — 12 июля).
Ранее в УЕФА уже заявляли, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом Евро-2020 будет отменено.
Об этом сообщает Норвежская федерация футбола со ссылкой на решение УЕФА.
Теперь Евро пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, добавили в федерации. Ранее Чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года.
Ранее, напомним, УЕФА перенес матчи обоих еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые планировались на эту неделю, из-за вспышки нового коронавируса.
Решение было принято на заседании УЕФА во вторник, 17 марта, которое провели в режиме видеотрансляции из-за вспышки в мире коронавируса SARS-CoV-2.
Еще во время заседания должны решить, останавливать ли национальные чемпионаты среди футбольных клубов. На сегодня уже «ушли на карантин» чемпионаты в Италии, Испании, Нидерландах, Англии и ряде других стран Европы.
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть летом 2020-го — именно тогда, когда должно было состояться Евро (12 июня — 12 июля).
Ранее в УЕФА уже заявляли, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом Евро-2020 будет отменено.