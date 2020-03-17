|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:00
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|06:06
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.7 грн
|29.2 грн
|EUR
|30 грн
|32 грн
Звездная украинская саблистка из Николаева Ольга Харлан показала, что коронавирус не может быть преградой для ее отношений с Луиджи Самеле, который находится на карантине в Италии.
Пара решила провести совместную тренировку по видео-связи, видеозапись которого Ольга Харлан опубликовала у себя в Instagram.
«Карантинные тренировки. Мы можем быть на разных частях света во время карантина, но все равно будем искать возможность весело провести время. Говорить «это жестоко» – это не говорить ничего. Единственное, что мы можем делать – сохранять положительный настрой и наслаждаться даже тренировками по FaceTime. Любовь не знает границ и карантинов. Очень скучаю, Луиджи», - написала Ольга Харлан.
Ранее сообщалось, что николаевский рэпер Delta Arthur выпустил новый клип, в котором разыграл жителей столицы, притворившись больным на коронавирус.
Звездная украинская саблистка из Николаева Ольга Харлан показала, что коронавирус не может быть преградой для ее отношений с Луиджи Самеле, который находится на карантине в Италии.
Пара решила провести совместную тренировку по видео-связи, видеозапись которого Ольга Харлан опубликовала у себя в Instagram.
«Карантинные тренировки. Мы можем быть на разных частях света во время карантина, но все равно будем искать возможность весело провести время. Говорить «это жестоко» – это не говорить ничего. Единственное, что мы можем делать – сохранять положительный настрой и наслаждаться даже тренировками по FaceTime. Любовь не знает границ и карантинов. Очень скучаю, Луиджи», - написала Ольга Харлан.
Ранее сообщалось, что николаевский рэпер Delta Arthur выпустил новый клип, в котором разыграл жителей столицы, притворившись больным на коронавирус.