Звездная украинская саблистка из Николаева Ольга Харлан показала, что коронавирус не может быть преградой для ее отношений с Луиджи Самеле, который находится на карантине в Италии.

Пара решила провести совместную тренировку по видео-связи, видеозапись которого Ольга Харлан опубликовала у себя в Instagram.

«Карантинные тренировки. Мы можем быть на разных частях света во время карантина, но все равно будем искать возможность весело провести время. Говорить «это жестоко» – это не говорить ничего. Единственное, что мы можем делать – сохранять положительный настрой и наслаждаться даже тренировками по FaceTime. Любовь не знает границ и карантинов. Очень скучаю, Луиджи», - написала Ольга Харлан.

Ранее сообщалось, что николаевский рэпер Delta Arthur выпустил новый клип, в котором разыграл жителей столицы, притворившись больным на коронавирус.