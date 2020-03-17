Лидеры стран Европейского союза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает The Telegraph.

В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель, по итогам видеосовещания с лидерами ЕС, заявила, что Германия вводит эту меру немедленно.

Исключением станут граждане стран EFTA (Европейская ассоциация свободной торговли, входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн - ред.) и Великобритании.

Напомним, с 16 марта в Украину запрещен въезд иностранцам. Начиная с 00:00, 16 марта, страна полностью закрыла приграничные пункты пропуска для пассажирского сообщения.